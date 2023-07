Roxana Iliescu cere redeschiderea Grădinii Zoo, deocamdată doar ca spațiu de plimbare

Consilierul local Roxana Iliescu a elaborat și depus la primărie un proiect prin care solicită redeschiderea zonei fostei grădini Zoo. Deocamdată, zona ar fi destinată peterecerii timpului liber de calitate.

”Astăzi am înregistrat la primărie Referatul de fundamentare, draft-ul proiectului de hotărâre și Anexa cu lucrările necesare privind redeschiderea incintei fostei Gradini Zoologice într-o primă etapă ca zonă de petrecere a timpului liber în natura, recreere si organizare de evenimente socio-culturale!”, a anunțat Iliescu.

Grădina Zoologică din Timişoara este unul dintre obiectivele turistice trecute în itinerariile Capitalei Culturale Europene, iar primarul Dominic Fritz a declarat că îşi doreşte ca aceasta să poată fi redeschisă, în noul concept, eventual chiar şi extinsă, până în anul 2023, a mai spus consiliera locală. În 24.11.2020, primarul Dominic Fritz a dat exemplu gradinii zoologice din Oradea a cărei reabilitare din temelii a durat 3 ani… “în Oradea ştiu ca s-a închis în 2010 pentru o reabilitare din temelii şi a durat trei ani. Cu siguranţă aş vrea să avem o grădină zoo modernă şi respectuoasă cu animalele în 2023, pentru momentul când vom fi Capitală Culturală.”. Cu toate acestea, în ciuda declarațiilor făcute cu ocazia închiderii Zoo, în anii 2021 si 2022 primarul Fritz a lansat doar vorbe goale, până in prezent neavând nicio perspectivă, nici măcar pe hârtie”, spune Iliescu.

Conform consilierului local Pro România, primarul Dominic Fritz a declarat urmatoarele : „Toate trebuie analizate cu grijă şi facem paşii necesari. O să iau legătura cu oraşele înfrăţite, Karlsruhe, Szeged, o să iau legatura cu ei pentru a dezvolta o grădină Zoo mai modernă şi mai respectuoasă pentru drepturile animalelor”

21.02.2021 „E foarte clar că situația la Zoo nu mai putea să rămână așa. Știți foarte bine că am luat decizia să închidem Grădina Zoo până când avem un concept de dezvoltare foarte clar, până putem să facem investiții majore, până putem avea o grădină în care diversificarea este prioritate.”

14.03.2022 Primarul Dominic Fritz a vorbit despre planurile municipalității în privința Grădinii Zoologice de la Pădurea Verde :„se va redeschide la un moment dat, ca o grădină pentru animale autohtone, care trăiesc cât de apropiat de condițiile normale (…).

Iliescu subliniază că nu vom mai vedea tigri și alte animale care nu trăiesc în mod normal aici.

”În septembrie anul trecut am încercat să-l conving pe primar să realizăm niște lucrări minime cu societățile aflate in subordinea primăriei, pentru a reda incinta fostei Gradini Zoologice timișorenilor, într-o prima etapa ca zona de petrecere a timpului liber in natura, recreere si organizare de evenimente socio-culturale. La inițiativa mea, am mers împreuna cu primarul si reprezentanți din primarie in incinta fostei grădini zoologice si am discutat despre lucrările necesare.

Nu l-am convins…Acum, văzând ca nu se întâmplă nimic, de data asta vreau sa-i conving pe colegii mei consilieri locali sa nu mai stăm in pasivitate si in virtutea atributiilor pe care le avem, sa determinam realizarea lucrărilor necesare pentru a reda acest spațiu minunat timișorenilor.”, menționează alesul local.

Printre lucrările necesare a fi executate, ea a identificat urmatoarele; Dezafectarea habitatelor (cuști de fier, cuști de lemn, adăposturi, foișoare, clădiri), punerea în conservare și/ sau depozitarea lor, după caz; Reparația aleilor și a băncilor;

Comentarii

comentarii