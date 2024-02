Salariile angajaților din sănătate majorate cu 25%! Dana Lazarovici, Sanitas Timiș: ”Suntem mulțumiți!”

Sindicaliștii Sanitas din cadrul Spitalului Județean Timișoara și din celelalte unități sanitare din județul Timiș sunt mulțumiți că guvernul României a acceptat să li se majoreze salariile cu 25%.

Dana Lazarovici, președinta Sanitas Timiș, a explicat, joi 29 februarie:

”Sanitas a fost ieri la negocieri cu domul prim-ministru și așteptăm să apară ordonanța cu majorările salariale pe care noi, sindicaliștii de la Sanitas, le-am cerut. E vorba de peste 25%, dar majorările sunt diferențiate pe funcții. Au fost negociate de colegii noștri din federație la nivelul Guvernului și Ministerului Sănătății.

Noi suntem mulțumiți de procente, dar vrem să vedem exact ce va ieși pe ordonanță. Acestea sunt aprobate. Vor fi date de la 1 martie și de la 1 iunie, în două etape. Sanitas este un sindicat foarte mare de 100.000 de persoane la nivel de țară și are un cuvânt greu de spus”.

Sindicaliștii susțin că este o victorie tranzitorie pentru angajații din sănătate și asistență socială!

”Așteptăm să avem forma aprobată de guvern, apoi vom comunica creșterile salariale pentru toate categoriile de angajați – în medie sunt de 25%, dar diferă în funcție de categorie.

Am militat, am pus presiune pe guvern cu semnăturile pentru declanșarea conflictului colectiv, am negociat și am câștigat.

O victorie este o victorie, chiar și atunci când este victorie de etapă! Nu am rezolvat problemele sistemului sanitar în totalitate, cum pretind alții că fac, dar am oferit o soluție pe termen scurt pentru oamenii ce se îngrijesc zilnic de noi.

Nu ne oprim din a ne cere drepturile, iar în aprilie avem primul termen de judecată în procesul împotriva statului român. Cerem ca Legea 153/2017 să fie aplicată în totalitate și să ni se acorde toate drepturile prevăzute de aceasta”, a transmis Federația Sanitas.

