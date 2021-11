Scandal de proporții între Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, și mama Alexandrei Măceșanu: ”Dacă nu soliciți probe, înseamnă că știi unde e”. Femeia a izbucnit în plâns

Scandal de proporții în cazul de la Caracal! De data aceasta nu este vorba despre familiile îndoliate ale fetelor și Gheorghe Dincă, ci chiar despre un ”război” între mama Alexandrei Măceșanu și mama Luizei Melencu. De asemenea, avocata familiei Melencu a făcut acuzații destul de dure la adresa Teodorei Măceșanu, care a izbucnit instant în lacrimi.

Mama Alexandrei Măceșanu, Teodora Măceșanu, a izbucnit în lacrimi atunci când a auzit spusele avocatei familiei Melencu. Miercuri, 24 noiembrie, la Tribunalul Olt, a avut loc un nou termen în dosarul crimelor de la Caracal.

Carmen Obârșanu, avocata din Timișoara a familiei Melencu, a fost implicată într-un scandal răsunător chiar în sala de judecată cu mama Alexandrei Măceșanu, Teodora Măceșanu. Avocata o acuză pe mama fetei dispărute că refuză să ceară probe autorităților.

Conform declarațiilor făcute de Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, se pare că Alexandra Măceșanu nu a fost apelată de mama ei niciodată, după dispariție. Femeia a izbucnit în plâns când a auzit acest lucru de la Carmen Obârșanu.

Mai mult decât atât, tot avocata familiei Melencu a declarat că originalele de la operatorii de telefonie mobilă, prin care poate verifica toate apelurile pe care le-a făcut mama Alexandrei Măceșanu în zilele respective, nu pot fi cerute de cât de către mama fetei răpite, însă ea ar fi refuzat acest lucru.

”Eu vă spun sincer: marele inspector de zonă, marele detectiv de acolo nu știe nimic, de asemenea, asta e, și am verificat în dosar, am găsit o planșă din care rezulta că în luna august a fost format de pe numărul mamei Alexandrei, numărul Alexandrei. Pe listing, apare că Alexandra nu a fost apelată de mama ei niciodată, după dispariție. Și atunci, în fața instanței, am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele de la operatorii de telefonie mobilă și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei, prin apărătorul său, lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și am spus dacă nu îți soliciți probe să îți cauți fata, înseamnă că știi unde e”, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, conform Gândul.ro.

Apărătorul familiei Măceșanu, Aurel Moldovan, a declarat că mama Alexandrei a trăit un șoc atunci când a auzit aceste vorbe și a izbucnit în plâns.

„A început să plângă și a fost siderată de maniera doamnei avocat, ca și cum ar fi un interlop”, a spus Aurel Moldovan, potrivit aceleiași surse.

Tot avocatul familiei Măceșanu a cerut ca avocata familiei Melencu să fie amendată, spunând că ”s-a autodepășit printr-un comportament nedemn de a fi avocat, nerespectând deontologia profesională”, scrie spynews.ro.

