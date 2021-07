Scenarii disperate post-Iohannis

PNL inten╚Ťioneaz─â s─â r─âm├ón─â la putere cu orice pre╚Ť. La fel ╚Öi USR. Ca s─â nu mai vorbim de Klaus Iohannis, al c─ârui mandat, ├«n mod fatal, se ├«ncheie. Orizontul lor de speran╚Ť─â este 2028-2029. ├Än acest scop, sunt urzite planuri dintre cele mai nea╚Öteptate. S─â le deconspir─âm ╚Öi s─â le analiz─âm.

Premiza de la care pleac─â anali╚Ötii din laboratorul de la Cotroceni, care se interfereaz─â ├«n mod periculos ╚Öi pervers cu cei din serviciile secrete, este c─â numai o puternic─â emo╚Ťie colectiv─â poate alinia planetele ├«n favoarea actualei coali╚Ťii, ├«n condi╚Ťiile ├«n care, conform tuturor sondajelor furnizate de institutele de specialitate, priza electoral─â se sub╚Ťiaz─â vertiginos. Dar ce ar putea declan╚Öa o asemenea emo╚Ťie colectiv─â?

La ├«ntrebarea de mai sus a fost identificat un r─âspuns care are logica sa. Alegeri preziden╚Ťiale anticipate. A╚Ťi auzit bine. Exist─â un scenariu ├«n care pre╚Öedintele Klaus Iohannis pleac─â ├«nainte de termen de la Cotroceni. Cu aproape un an mai devreme. Conform Constitu╚Ťiei, se poate intra ├«n procedura alegeri anticipate ├«n dou─â tururi de scrutin. Iar aceste alegeri, la cap─âtul c─ârora Rom├ónia ar urma s─â aib─â un nou pre╚Öedinte ar premerge celorlalte runde de alegeri din 2024, europarlamentarele, localele ╚Öi parlamentarele. ├Än eventualitatea ├«n care un candidat al coali╚Ťiei, de preferin╚Ť─â sus╚Ťinut de PNL, c├ó╚Ötig─â preziden╚Ťialele, succesul lui ╚Öi emo╚Ťia creat─â ├«n jurul acestui succes pot trage dup─â ele celelalte alegeri.

├Än ce condi╚Ťii am putea s─â avem anticipate? ├Än condi╚Ťiile ├«n care Klaus Iohannis este nevoit s─â pun─â coada ├«ntre picioare ╚Öi s─â demisioneze pur ╚Öi simplu de la Cotroceni. Ceea ce ar presupune un abandon. Un semnal de sl─âbiciune. Care, ├«n mod evident, nu poate conduce la niciun succes ├«n alegeri. Prin urmare, dac─â pleac─â, Iohannis trebuie s─â plece pe cai mari. O solu╚Ťie plauzibil─â, care de altfel deja a fost lansat─â pe pia╚Ťa interna╚Ťional─â ╚Öi na╚Ťional─â, este ca pre╚Öedintelui Klaus Iohannis s─â-i fie oferit─â pozi╚Ťia de secretar general NATO, pe care acesta o va accepta ├«n mod firesc. Sun─â ca o promovare. Altfel el ar urma fie s─â se retrag─â pentru a-╚Öi scrie memoriile, eventual sub titlul ÔÇ×Klaus Iohannis, ultimul pasÔÇŁ, fie pentru a ├«ncerca s─â r─âm├ón─â ├«n continuare activ, prelu├ónd pre╚Öedin╚Ťia PNL, un partid f─âcut praf, dup─â modelul fostului PDL ╚Öi respectiv al lui Traian B─âsescu. Cu finalul ÔÇ×adio de la perdelu╚Ť─âÔÇŁ.

S─â admitem c─â a╚Öa va fi. ╚śi c─â primind, de ce nu, onorabila sarcin─â de a-i sluji ├«n continuare pe americani, de ast─â dat─â din pozi╚Ťia de secretar general NATO, Iohannis se retrage ╚Öi se declan╚Öeaz─â alegerile preziden╚Ťiale anticipate. De ce aceste alegeri ar crea o puternic─â emo╚Ťie colectiv─â? ├Än primul r├ónd, pentru c─â ├«ntotdeauna alegerile preziden╚Ťiale au ├«n Rom├ónia acest efect. ├Än al doilea r├ónd, pentru c─â toate partidele ╚Öi toate bazinele electorale sunt con╚Ötiente c─â, de rezultatul acestui examen electoral depind multe, ╚śi ├«n special celelalte trei runde de alegeri, care au loc ├«n acela╚Öi an. ├Än fine, emo╚Ťia este generat─â ╚Öi de numele candidatului care ar urma s─â fie promovat de c─âtre PNL. Oferta nu este prea generoas─â. P├ón─â ├«n prezent, doar dou─â personaje ale acestui partid au declarat c─â inten╚Ťionez─â s─â candideze pentru Cotroceni. C├«╚Ťu ╚Öi Orban. ╚śi unul ╚Öi altul au condi╚Ťionat o asemenea decizie de o victorie prealabil─â ├«n competi╚Ťia intern─â din septembrie. Nici unul, nici altul nu are anvergura unui preziden╚Ťiabil. Nici unul, nici altul nu ar ├«ntruni ├«n totalitate voturile pe care liberalii le-ar puta acorda. Iar ├«n 2024, PNL, admi╚Ť├ónd c─â p├ón─â atunci nu se rupe, nu va dispune de mai mult de 30% procent de ├«ncredere electoral─â. Pentru orice eventualitate, Klaus Iohannis ├«l prefer─â pe C├«╚Ťu, care este mai previzibil ╚Öi mai determinat la nevoie s─â renun╚Ťe. Dar, repet, pentru un electorat cum este cel din Rom├ónia, PNL nu are ├«n acest moment nicio ╚Öans─â de a avansa un nume c├ót de c├ót eligibil din interiorul partidului. ├Än aceste condi╚Ťii, ├«n scenariu intervine o variant─â ╚Öi mai halucinant─â dec├ót teleportarea lui Klaus Iohannis la NATO.

Aceast─â variant─â este aducerea lui Laura Codru╚Ťa Kovesi ├«napoi ├«n ╚Ťar─â ╚Öi lansarea acesteia de c─âtre PNL ├«n competi╚Ťia electoral─â. Dar ceva nu func╚Ťioneaz─â. ├Änc─â.

Tot conform cercet─ârilor de pia╚Ť─â, rom├ónii ├«╚Öi doresc ├«ntr-un procent semnificativ ├«n pozi╚Ťia de pre╚Öedinte un om politic. Num─ârul responden╚Ťilor care crediteaz─â un candidat din afara politicii este infim. Prin urmare, Laura Codru╚Ťa Kovesi nu poate fi adus─â pur ╚Öi simplu ├«n Rom├ónia pentru a candida, eventual sus╚Ťinut─â fiind de o parte a societ─â╚Ťii civile. Ea trebuie ├«nregimentat─â cu arme ╚Öi bagaje ├«n PNL. Plecarea ei dintr-o pozi╚Ťie at├ót de important─â, cum este cea de procuror general european, ├«ntoarcerea ei ├«ntr-o pozi╚Ťie ini╚Ťial umil─â, de simplu membru al unui partid, care nu a fost capabil s─â c├ó╚Ötige timp de 30 de ani de unul singur nicio rund─â de alegeri, ar fi, trebuie s─â recunoa╚Ötem, un eveniment suficient de ╚Öocant pentru a genera o emo╚Ťie colectiv─â. Pe care desemnarea ei drept candidat preziden╚Ťial ar amplifica-o. Iar unele cercet─âri de pia╚Ť─â, f─âcute ├«n secret sau doar vehiculate ├«n laboratoarele semi-secrete ale puterii, o crediteaz─â pe Laura Codru╚Ťa Kovesi cu cel mai mare num─âr de voturi, ├«n varianta ├«n care ar urma s─â candideze. Deja, pe surse, asemenea cifre au ├«nceput s─â fie vehiculate pe pia╚Ť─â.

P├ón─â una alta, acesta este singurul scenariu c├ót de c├ót la ├«ndem├óna manipulatorilor de istorie ╚Öi c├ót de c├ót plauzibil. S─â vedem ├«ns─â partea ╚Öubred─â a unui asemenea plan. La o analiz─â atent─â, proiectul politic sc├ór╚Ť├óie din toate ├«ncheieturile.

1). Nu este deloc sigur c─â Iohannis va fi sus╚Ťinut de c─âtre Statele Unite ├«n 2024 pentru ocuparea pozi╚Ťiei de secretar general NATO, ├«n ciuda loialit─â╚Ťii pe care a dovedit-o ├«n fel ╚Öi chip fa╚Ť─â de Washington. Anali╚Ötii de la Washington nu sufer─â de orbul g─âinii, astfel ├«nc├ót s─â le scape detaliul c─â Iohannis reprezint─â mai degrab─â un pion avansat al Germaniei, dec├ót o pies─â de ├«ncredere a Statelor Unite la Bucure╚Öti.

2). Dac─â totu╚Öi guvernatorul Germaniei la Bucure╚Öti va fi luat ├«n bra╚Ťe de Washington pentru pozi╚Ťia de secretar general, automat se elibereaz─â, tot la NATO, cea de-a doua pozi╚Ťie, cea de secretar general adjunct, de╚Ťinut─â de Mircea Geoan─â. Iar Mircea Geoan─â este mai degrab─â un om de ├«ncredere al Washingtonului dec├ót Klaus Iohannis. Dac─â americanii ar face aceast─â mutare de sacrificiu, ea nu ar avea alt scop dec├ót un c├ó╚Ötig substan╚Ťial. Cu alte cuvinte, Mircea Geoan─â ar fi ejectat numai ╚Öi numai pentru a fi promovat ├«n Rom├ónia ├«n calitate de guvernator al Washingtonului, ├«n locul guvernatorului Berlinului, care este Klaus Iohannis. Deci pentru a fi sus╚Ťinut ├«n calitate de pre╚Öedinte al Rom├óniei ├«n viitoarea campanie electoral─â. ╚śi aparent aceast─â sus╚Ťinere va veni prin intermediul PSD. Adic─â a ÔÇ×ciumei ro╚ÖiiÔÇŁ, care, ├«ntre timp, ╚Öi-a reconciliat raporturile cu Washingtonul prin domesticirea lui Marcel Ciolacu. Care poate tocmai ├«n acest scop a ╚Öi anun╚Ťat c─â nu are inten╚Ťia de a candida la preziden╚Ťiale. ├Än acest fel, calculele partidelor din actualul arc al puterii ar fi date peste cap.

3). Dar de ce ar demisiona Codru╚Ťa Kovesi dintr-o pozi╚Ťie at├ót de important─â ╚Öi dup─â ce, pentru a o sus╚Ťine ├«n mod c├ót de c├ót discret, Germania, a propus un contracandidat de paie, iar Republica Francez─â ╚Öi-a retras candidatul? Dac─â cele dou─â cele mai importate state din Uniunea European─â au f─âcut un asemenea sacrificiu pentru ca Laura Codru╚Ťa Kovesi s─â ajung─â s─â spele rufele murdare ale UE ├«n locul lor, ce le-ar determina ca, peste un an ╚Öi jum─âtate, s─â fie dispuse s─â renun╚Ťe la acest privilegiu? Ce ar putea primi ├«n schimb? Cel mult, ├«n cazul ├«n care aceasta ar c├ó╚Ötiga alegerile, un nou guvernator. Dar de ce ╚Öi ├«n numele c─ârui interes, ar accepta Statele Unite un asemenea scenariu? Din nou afirm cu t─ârie c─â anali╚Ötii de la Washington nu sufer─â de orbul g─âinii.

4). Este preg─âtit electoratul din Rom├ónia, dup─â ce s-a fript cu un comunist ├«n persoana lui Ion Iliescu, mai t├órziu cu un turn─âtor la Securitate ├«n persoana lui Traian B─âsescu ╚Öi, ├«n fine, cu o persoan─â de etnie german─â, s─â se mai pr─âjeasc─â o dat─â vot├ónd o femeie? Eu unul nu sunt misogin. Dar pun m├óna ├«n foc c─â rom├ónii sunt misogini. Nici m─âcar rom├óncele nu ar vota o femeie pentru func╚Ťia preziden╚Ťial─â. Cum Dumnezeu ar putea r─âsturna strategii de a Cotroceni o asemenea prejudecat─â ├«nr─âd─âcinat─â de-a lungul sutelor de ani? Dar cine ╚Ötie? ├Ämi ╚Öopte╚Öte o p─âs─âric─â c─â ce s-a putut ├«n Republica Moldova poate s-ar putea ╚Öi ├«n Rom├ónia.

S─â urm─ârim deci ├«n ce m─âsur─â f─âc─âtorii de asemenea scenarii vor ├«ncerca s─â-╚Öi materializeze inten╚Ťiile. Va fi relativ u╚Öor de observat.

Comentarii

comentarii