Școală Europeană de Ultrasonografie la Timișoara, cu medici specialiști din Franța, Italia, Anglia și Croația

Euroson School of Ultrasound a avut loc în zilele de 12-13 aprilie 2024 la Timișoara, un eveniment medical educational de referință, dedicat ecografiei abdominale și mamare, în doua sesiuni paralele, la care au participat specialiști din mai multe țări.

Acest curs are o tradiție de peste 20 de ani în orașul nostru, prima ediție fiind în 2001, dar este prima data când se organizează în două domenii concomitent, abdomen și sân, cele două domenii forte de interes din ultrasonografie.

Evenimentul este organizat de Centrul de Educație în Ecografie al WFUMB (World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Center of Education) Timișoara, fiind acreditat și de Societatea Europeana de Ecografie (European Federation for ultrasound in Medicine and Biology – EFSUMB).

Activitățile s-au desfășurat la Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” Timişoara. Directori de curs pentru ecografia abdominală au fost prof. dr. Ioan Sporea și prof. dr. Alina Popescu, iar la ecografia de sân este coordonator de curs prof. dr. Dana Stoian.

Prestigioasa manifestare a reunit la Timișoara nume cunoscute din medicina de internațională de vârf și a adus în atenția doritorilor atât tehnicile de bază în examinarea ecografică, cât și cele mai noi progrese în tehnicile ecografice – ecografia cu substanță de contrast și elastografia, ultima o tehnică nouă, dar foarte apreciată în marile centre din lume.

Speakerii străini au fost Ivica Grgurevic (Croația), Matteo Garcovich (Italia), Michal Kukla (Polonia), Boris Brkljacic (Croația), Dominique Amy (Franța), specialiști de mare renume care activează în domeniul ultrasonografiei.

Cu prilejul acestui eveniment important, a fost lansat “Tratatul de Elastografie”, editori pe prof. dr. Ioan Sporea, prof. dr. Alina Popescu, prof. dr. Roxana Șirli și pe prof. dr. Dana Stoian (toți membrii ai Centrului de Educație al WFUMB și respectiv ai “Ultrasound Learning Center” al EFSUMB), care printr-o colaborare cu experți români de prestigiu (prof. dr. Dana Fodor, prof. dr. Sorin Dudea din Cluj și respectiv prof. dr. Flaviu Bob Timișoara), cât și cu prof. Paul Sidhu (Londra) aduce o noutate publicistică absolută pentru țara noastră, cel mai nou progres în domeniul diagnosticului ultrasonografic.

Tratatul are 570 de pagini, o bibliografie impresionantă, o prezentare grafică impecabilă și este primul în acest domeniu care reunește la un loc materialele recente despre această tehnică, cu utilizări în multiple domenii medicale. Informații https://ulctimisoara.ro/.

Comentarii

comentarii