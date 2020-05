Seceta extremă i-a dus la disperare pe fermierii din Timiș și Arad. 50% din grâu distrus în Arad

Seceta pedologică face ravagii în agricultura din Timiș de mai multe luni. Fermierii susțin că pe primele patru luni din 2020, s-a înregistrat un deficit de apă de 85% pe metru pătrat, iar din toamna anului trecut procentul e dublu.

Pe anul agricol, începând cu septembrie 2019, deficitul este de 170 de litri, în zona Hodoni. Fenomenul secetei se vede și pe culturile prășitoare. A fost puțină apă la răsărire la floarea soarelui și la porumb. Astfel, plantele au ajuns la 6 -7 frunze cu o talie foarte redusă. Acestea îmbătrânesc înainte de vreme. Nu crește tulpina în înălțime, cât se dezvoltă rădăcina, fiindcă așa caută apă în adâncul pământului.

”Producțiile la grâu și la rapiță anul acesta vor fi grav diminuate, chiar dacă va mai veni o ploaie în ceasul al doisprezecelea. Totuși, dacă ne raportăm la restul țării, situația nu este așa gravă în Timiș.

În 2020, vom avea recolte, dar față de media normală a zonei, pierderile vor fi cuprinse între 20 -50%.

În 2019 a fost o depreciere calitativă a producției din cauză că a plouat mult prea mult, iar recoltatul a avut loc în ferestrele de ploaie. Fiindcă a plouat exagerat, nici tratamentele pentru spic nu au putut fi aplicate în timp util, ceea ce a dus la o infectare cu fuzarioză foarte mare”, a explicat fermierul Alin Mihalache, din Hodoni. Din cauza secetei au fost atacuri de ploșniță, lema și tripsul cerealelor.

În zona Cărpiniș -Săcălaz -Jimbolia, a plouat până la 3 litri pe metru pătrat, în ultimele două luni, ceea ce e foarte puțin. O altă mare problemă în această primăvară a fost lipsa tratamentelor cu neonicotinoide, interzise de Uniunea Europeană.

Fiindcă nu toți fermierii au utilizat semințe tratate cu aceste substanțe, rezultatele se văd. Au fost atacuri masive de rățișoară la floarea soarelui.

”Eu am încercat să tratez cu insecticide de contact. Am dat cu Decis Expert de la Bayer. Noi suntem îngrijorați că ne-au interzis tratamentele cu neonicotinoide, dar nu au pus nimic în loc. Dacă se mai repetă un an ca acesta, muncești degeaba. Însămânțezi culturile și densitatea va fi diminuată cu până la 50%”, atenționează Samson Popescu.

În Nădlac seceta a distrus grâul în proporție de 50%

Seceta pedologice extremă a compromis grâul în proporție de 50 – 60% de aceea mai mulți membri ai Cooperativei Fermierul Nădlăcan au început să-și “distrugă” cu propriile utilaje culturile. La fel s-a întâmplat și cu floarea soarelui, care a fost întoarsă în proporție de 50% din cauza rățișoarei (tanymecus).

”Bunicul are 83 de ani, dar nu a mai întâlnit un an în care să fie întors grâul în primăvară. Frații la grâu au început să moară în urmă cu o lună, iar acum se usucă tija principală și spicul. Chiar dacă ar veni ploaia, nu ar mai avea niciun efect pozitiv asupra grâului. La floarea soarelui situația este la fel de dezastruoasă. Cultura a fost întoarsă în proporție de 50% din suprafața însămânțată. Fiindcă UE a interzis tratamentul cu neonicotinoide, am avut un atac masiv de rățișoară”, a spus Kelo Milan, președintele cooperativei, marți 19 mai 2020.

