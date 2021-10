Semnal de alarmă tras de rectorul UPT, Florin Drăgan, sau despre riscurilor eliminării scutirii de impozit a IT-iștilor

Eliminarea scutirii de impozit a IT-iștilor poate avea un efect invers. În piață deja există o tendință a angajaților a-și înființa PFA-uri sau de a lucra pentru companii din străinătate

În prezent sunt aproximativ 100.000 de angajați în IT care beneficiază de scutirea impozitului pe venit. În mediul politic și guvernamental se vorbește deja de eliminarea acestui avantaj, iar principalul argument este că măsura ar crește veniturile la bugetul statului.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, atrage atenția că o astfel de măsură ar putea duce la adâncirea crizei de angajați din IT. O parte dintre actualii angajați ar putea lucra din România pentru companii din străinătate.

În spațiul public au apărut mai multe discuții despre eliminarea scutirii impozitului pe venit de care beneficiază angajații din IT, construcții și cercetare. Potrivit Ministerului de Finanțe această măsură ar aduce anual încă 600 de milioane de euro la bugetul statului. Numai că o astfel de decizie poate avea efecte contrar așteptărilor pentru că majoritatea angajatorilor nu sunt dispuși să acopere această impozitare, iar în piață sunt deja mișcări ale angajaților către freelancing sau companii din străinătate. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara a analizat situația și vine cu mai multe concluzii.

„Multe companii de IT din străinătate deja au început campanii de recrutare, iar planul lor cuprinde și angajați din România. Pandemia de coronavirus a făcut ca distanța să nu mai fie o problemă. Practic, oamenii pot lucra de acasă pentru companiile de afară pentru că acestea nu le vor impune prezența fizică la birou sau în țara respectivă. În momentul în care veniturile angajaților din IT vor scădea, ei vor fi tentați să facă pasul către firme de afară. Piața IT nu poate suporta o astfel de migrație pentru că este o mare criză de specialiști. Pe de altă parte, există un trend ca angajații cu venituri mari să își facă PFA-uri sau propriile firme unde este un altfel de sistem de impozitare. O eliminare a scutirii impozitului pe venit va face ca aceste tendințe să crească și automat taxele plătite statului vor scădea”, susține Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Universitatea Politehnica Timișoara a colaborat de-a lungul timpului atât cu companiile prezente în vestul țării, cât și cu instituțiile statului pentru a găsi cele mai bune soluții pentru piața muncii. Numeroase companii prezente în vestul țării au venit în ultimul an pentru a se consulta cu specialiștii UPT în vederea unor noi investiții. Un calcul arată că în ultimele șase luni au fost anunțate investiții străine de aproximativ un miliard de euro pentru extinderea capacității de producție a unor companii, dar și pentru cercetare, în crearea unor noi produse inovatoare. O mare parte din bugetele planificate de aceste companii este alocat resursei umane.

„În momentul în care specialiștii financiari ai acestor companii au planificat bugetele de extindere, au luat în calcul baza fiscală care exista în acel moment. O astfel de mișcare ar produce un adevărat șoc pentru că în România, când recrutezi un om, negociezi salariul net. Dacă salariul este impozitat, practic îi propui un venit mai mic față de ce era planificat în buget iar acest lucru poate duce la o îngreunare a recrutării. Altfel spus, investițiile anunțate deja ar putea fi afectate sau s-ar putea tempera. Putem fi puși în situația ca proaspeții absolvenți ai universităților din România să fie direct angajați de companii din străinătate, să lucreze pentru birourile de acolo pe salarii mai mari, iar criza forței de muncă de la noi să se acutizeze”, susține Florin Drăgan, rector la Universitatea Politehnica Timișoara.

Doi dintre pilonii PNRR ar putea fi afectați: digitalizarea și construcțiile

Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara a înregistrat în ultimii ani o creștere a numărului de studenți. Interesul față de acest domeniu a crescut din 2018, perioadă când au fost introduse mai multe facilități fiscale pentru angajații din construcții. Datele culese din Registrul General de Evidență a Salariaților arată că absolvenții Facultății de Construcții a UPT au o rată de angajabilitate egală cu absolvenții Facultății de Automatică și Calculatoare.

„Putem spune că facilitățile fiscale introduse la acel moment au <<albit>> acest domeniu. Dacă ne întoarcem la sistemul de impozitare din construcții de la nivelul anului 2017, toate eforturile depuse până în prezent vor fi anulate și ne întoarcem la o muncă <<la gri>> a angajaților. Pentru absolvenții de construcții de la UPT angajabilitatea a crescut cu aproape zece la sută comparativ cu acum patru ani. Planul Național de Redresare și Reziliență se bazează foarte mult pe investiții în infrastructură. Dacă punem bețe în roate firmelor din construcții, obiectivele asumate în PNRR pot fi îngreunate”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Un alt domeniu cu o deosebită importanță în PNRR este digitalizarea. Acest lucru se poate face cu IT-iști, dar și cu oameni din cercetare, care și ei beneficiază de scutirea impozitului pe venit.

„În prezent este foarte dificil să convingi oamenii buni să lucreze exclusiv în cercetare. Este un domeniu în care am putea face mai multe, iar un venit mai mare este un imbold pentru un specialist să rămână în cercetare. Majoritatea absolvenților de facultate se duc către dezvoltare, însă cercetarea aduce în piață un plus de valoare mai mare. Dacă veniturile oamenilor din cercetare vor scădea, odată cu cele din IT, atunci ei vor pleca sau vor migra spre alte forme de colaborare și multe dintre proiectele de digitalizare vor fi în pericol“, a încheiat rectorul Universității Politehnica Timișoara, miercuri 27 octombrie 2021.

