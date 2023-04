Smart Diaspora a reunit la Timișoara cele mai luminate minți ale românilor din 30 de țări

La Timișoara a început o săptămână importantă în plan internațional, pentru agenda TM2023, pentru România și pentru comunitatea românească din diaspora.

Ceremonia de deschidere a conferinței Smart – Diaspora 2023 a debutat, luni 10 aprilie, la ora 18.00, la Opera Națională Timișoara, unde au fost prezenți peste 1000 de români excepționali, cele mai luminate minți din 30 de țări, inclusiv din România.

De asemenea, au fost prezente oficialitățile naționale și locale, alături de reprezentanții celor patru universități ce fac parte din Alianța Timișoara Universitară, UPT, USV și UMFT și de invitații acestora, partenerii instituționali și din mediul economic și administrativ. Invitați speciali au fost prim ministrul Nicolae Ciucă, fost ministru al României, Emil Costantinescu și ministrul educației, Ligia Deca, fostul ministru al educației Radu Câmpeanu, dar și IPS, Ioan, mitropolitul Banatului.

Consilierul prezidențial Diana Păun a dat citire mesajului președintelui României, Klaus Iohannis. Prezenți au fost și ambasadori și membri ai corpului diplomatic, precum și Alin Nica președintele Consiliului Județean Timiș și Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Invitați sunt și cercetători din Republica Moldova. Prezent este și un deținător al premiului Nobel, Jean Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1987. Cercetătorul, membru de onoare al Academiei Române, va primi titlul Doctor Honoris Causa în cadrul unei ceremonii la Universitatea de Vest din Timişoara, marți 11 aprile.

“Aici este Timișoara, în această clădire este kilometru zero al renașterii democrației în România. Haideți ca în aceste zile să facem momentul zero sl renasterii speranței, al renașterii dinamismului societal ca să ducă România acolo unde îi este locul. Nu întâmplător am decis ca această conferință a inteligenței românesti să fie aici, la Timișoara. Avem nevoie de speranța, de renașterea încrederii, a dinamismului. Bine ați venit la Timișoara, bine ați venit în viitorul științei românești pe care dumneavoastră îl veți construi…”, a fost o parte din discursul rectorului UVT, Marilen Pirtea.

“Mă bucur să transmit un mesaj în deschiderea Conferinţei „Smart diaspora – diaspora în învăţământ superior, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat”, care are menirea de a crea veritabile punţi de legătură între elitele României. Ediţiile anterioare ale conferinţei au generat proiecte de colaborare cu impact pe termen lung şi sunt convins că rezultatele vor fi pe măsură şi în acest an. Dumneavoastră, organizatorii, aţi creat spaţiul ideal pentru dialog şi cooperare între cercetătorii români din ţară şi cei din toate colţurile lumii. Deloc întâmplător, această întrunire de înaltă ţinută se desfăşoară în oraşul de pe Bega, care deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii. Am acordat Înaltul Patronaj acestei manifestări ştiinţifice de excelenţă ca o recunoaştere a continuităţii dovedite în demersul ambiţios de a conecta cercetătorii români din jurul lumii. În aceste zile, aici, la Timişoara, ştiinţa şi inovarea nu vor ţine cont de graniţe. Această conferinţă are potenţialul de a mobiliza comunitatea ştiinţifică şi academică pentru a creiona direcţii de colaborare, pentru a pune bazele unor reţele de specialişti sau pentru a le consolida pe cele deja existente”, a transmis Klaus Iohannis, în mesajul transmis de către consilierul prezidenţial…!”, a fost o parte a mesajului președintelui României, Klaus Iohannis, citit de consilierul prezidențial Diana Păun, care i-a înmânat rectorului Marilen Pirtea diploma Înaltului Patronaj al Președintelui României.

“În calitate de prim ministru al României, nu am mai mare bucurie decât de a-i vedea împreună, acasă, pe toți românii. De câte ori am fost in vizite prin țările lumii nu a fost moment fără să mă întâlnesc cu românii din diaspora și să discut cu ei despre experiența pe care o trăiesc departe de casă și cum să facem să îi aducem mai aproape de România. Fac apel către clasa politică pentru ca să facă astfel încât ca România să devina casa dumneavoastră intelectuală și casa dumneavoastră profesională. Sper să fie un prim pas ca pe viitor România să devină și casa dumneavoastră fizică, împreună cu familiile dumneavoastră și chiar cu colaboratorii dumneavoastră din străinătate care să găsească în România un teren al oportunităților și al dezvoltării personale și profesionale…!”, a atenționat în discursul său premierul Nicolae Ciucă, pe scena Operei Naționale Timișoara.

Principalul obiectiv al conferinței este să creeze mediul propice schimburilor de experiență ce facilitează transferul de competenţe între cercetătorii români și cei din diasporă și va avea 38 de workshop-uri exploratorii, detalii pe site-ul https://www.diaspora-stiintifica.ro/.

Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și egida Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Alianța Timișoara Universitară (ATU), UEFISCDI cu participarea Academiei Române.

Evenimentul a fost transmis în direct de TVR: http://bit.ly/41gxhKy la TVR Internaţional şi TVR Cultural. Evenimentul face parte și din programul „Timișoara 2023, Capitală Culturală Europeană.

Smart Diaspora 2023 aduce laolaltă un număr impresionant de cercetători români din țară, din Moldova și din diaspora la Timișoara.

Cei peste 1000 de participanți la cele 38 de workshop-uri exploratorii, reprezentând un număr impresionant de domenii de studii, organizate de cele patru universități timișorene în colaborare cu UEFISCDI, vor avea la dispoziție patru zile pentru dezbateri și schimburi de idei care să conducă la crearea unui cadru în care, împreună, cercetătorii din România, Moldova și din diaspora să conlucreze pentru a aduce plus valoare cercetării românești.

“Printre participanți se regăsesc numeroși cercetători pe care îi cunosc bine, cu care am lucrat și cu care am colaborat, cu mulți dintre ei având strânse relații de prietenie, și deja mă simt într-un paradox din care cu greu pot să ies, de la agonie la extaz, bucuria revederii cu fiecare cunoscut și tristețea de a nu avea decât câteva momente pe care să le petrec alături de acești minunați oameni. Desigur, regret și absența de la acest eveniment a unor profesioniști de o înalta calitate dar, trăgând o linie, acum, la deschiderea evenimentului, sunt convins că Timișoara, din nou Timișoara, va fi locul unui nou început pentru educația și cercetarea din România”, a concluzionat prof. Mădălin Bunoiu, prorectorul UVT.

La Conferința „Smart – Diaspora 2023”, au rostit alocuțiuni cei mai importanți oficiali prezenți: prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial, prim-ministrului Nicolae Ciucă, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, ministrul Educației, Ligia Deca, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, ministrul Educației și Cercetării din guvernul Republicii Moldova, domnul Anatolie Topală, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în România, Excelența Sa, Laurence AUER,vice-președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Înaltpreasfinţia Sa, Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, președintele Consiliului Național al Rectorilor, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, reprezentantul diasporei române și purtător al mesajului acesteia în cadrul conferinței, Lucian Brujan, director general al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Adrian Curaj.

Toți participanții au invitat audiența, românii din diaspora care au venit la Timișoara în aceste zile, să se bucure de orașul care este în aceste zile Capitală Europeană a Culturii, un moment de autentică vizibilitate a României în lume, despre care și românii din diaspora vor avea acum prilejul să dialogheze.

