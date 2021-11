Smithfield și ISJ Timiș înființează o clasă de tehnicieni veterinari, la Liceul de Agricultură Timișoara

Smithfield România -cel mai mare crescător de suine și cel mai mare producător de carne de porc din România, recunoscut ca fiind și cel mai mare investitor din agricultura românească -a venit cu o propunere neașteptată către Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Este vorba de înființarea unei clase de tehnicieni veterinari, în cadrul Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara.

Din 7 licee, a mai rămas unul în Timiș

Valer Martin, director pe resurse umane în cadrul Smithfield Timiș, a explicat, în 10 noiembrie, cu prilejul conferinței de lansare: ”Programul pe care vrem să îl inițiem cu sprijinul ISJ Timiș vine și din nevoia de a crește o resursă umană foarte bine calificată necesară activităților pe care le desfășurăm în ferme. Vrem să implementăm acest proiect, fiindcă avem și o expertiză bogată în spate. Nu pornim de la zero. Avem multe programe în desfășurare de intership cu elevii și studenții, unele care datează din 2005”.

În fiecare an, Smithfield colaborează nu numai cu USAMVB Timișoara, ci și cu universitățile similare din Iași, Cluj și București. De asemenea, desfășoară proiecte și cu Universitatea de Vest și cu Universitatea Politehnica Timișoara. Din 2005, până în 2021, au trecut prin programul de intership peste 700 de studenți. Avantajos este că studenții vin cu statutul de angajați plătiți. Ei primesc salariu cât urmează practica în fermele de suine. De asemenea, Smithfield desfășoară și un program de școală duală la care participă zeci de elevi din Timișoara. Ei primesc și burse.

”Venim cu această amplă expertiză în spate și vrem să ne extindem și să atragem tineri interesați de sectorul zootehnic. Astfel, am propus pentru început înființarea a cel puțin o clasă de tehnicieni veterinari pe care să o susținem și din rândul căreia să putem să ne recrutăm viitorii colegi, tehnicieni veterinari, bine pregătiți”, a mai spus Valer Martin.

Din păcate, învățământul agricol din Timiș a suferit modificări dramatice, în ultimii 31 de ani. Dacă în anii 2000, existau șapte licee cu profil agricol la nivelul județului, în acest moment, mai funcționează o singură unitate de învățământ cu profil strict agricol: Liceul tehnologic din Sânnicolau Mare. În plus, există numai clase cu profil agricol la Liceul silvic ”Casa Verde” din Timișoara, dar și la liceele tehnologice din Ciacova, Deta, Jimbolia și Lovrin.

Prof. Marin Popescu, inspectorul șef al ISJ Timiș, a declarat: ”Smithfield a venit cu acest proiect foarte necesar pentru a înființa clase cu profil tehnician veterinar. Specialitatea vine pe nivelul patru, iar asta înseamnă liceu tehnologic, peste școală profesională. Imediat noi am reacționat cu interes. Am avut discuții cu managementul de la Liceul de silvicultură și agricultură Casa Verde și am identificat soluția. Suntem deschiși la propunere. În următoarea perioadă, vom promova acest tip de învățământ în Timiș, fiindcă este binecunoscut că puțini elevi se îndreaptă către învățământul special agricol”.

Liceul Casa Verde are autorizare nu numai pe specializarea tehnician veterinar, ci poate să înființeze și clase de zootehnie pe învățământul profesional și dual. Pe baza parteneriatului, elevii de la Casa Verde vor putea face practică în câmpul muncii la fermele Smihfield, iar la final vor avea un loc de muncă asigurat, fără alte obligații.

Smithfield are 4.600 de angajați, sacrifică 1,2 milioane porci anual și produce 110.000 de tone de carne și 30.000 de tone de mezeluri pe an. Totul se desfășoară sub conceptul ”de la fermă, până la consumatorul final”.”Suntem un angajator de cursă lungă, caracterizat prin stabilitate și consecvență. Misiunea noastră este să producem carne de bună calitate în mod responsabil, în parteneriat cu angajații, cu autoritățile locale și cu unitățile de învățământ”, a mai spus Valer Martin. Până acum, Smithfield a investit 630 de milioane de dolari în domeniul agricol în România și a construite 33 de ferme noi în Timiș și Arad.

