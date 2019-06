Spectacol unic al naturii, în perioada Rusaliilor, pe râul Mureş

În perioada Rusaliilor natura oferă un spectacol unic pe râul Mureş. Mii de efemeride împânzesc suprafaţa apei şi oferă imagini inedite. Vorbim de o specie de insecte care trăiesc doar o singură zi şi de care se leagă o legendă fascinantă. Iar dacă unii au venit pentru a admira priveliştea, pescarii adunaţi pe malul râului s-au bucurat de două ori mai mult şi asta pentru că fluturii devin momeală pentru peşte.

Odată pe an, albia Mureşului, în judeţul Arad, devine scena unui spectacol unic. Mii de fluturi împânzesc luciul apei pentru scurta lor existenţă.

Fulviu Moga – dir Romsilva, administratia parcului natural Lunca Mureşului: Aceste insecte denumite si Rusalii datorita perioadei in care creeaza acest fenomen impresionant sunt niste insecte care traiesc in stadiul de larva, in malul raului o perioada de 3-4 ani, dupa care in perioada sarbatorii de Rusalii devin adulti si traiesc atat timp cat au nevoie pentru a se reproduce,undeva la cateva ore, maxim o zi.

Deşi trăiesc câţiva ani în stadiul de larvă, viaţa scurtă ca fluturi le-a dat şi denumirea populară: efemeride.

Pentru că traiul lor scurt e dedicat în special reproducerii, de efemeride se leagă şi o legendă. Se spune că sunt sufletele tinerilor care au murit înainte de a-şi găsi jumătatea.

Aşa că odată pe an, de Rusalii, li se permite să revină pe pământ sub forma acestori fluturi pentru a-şi întâlni iubirea. Pentru cei mai puţin mistici, însă, insectele vin cu un avantaj practic.

Efemeridele apar la noi şi pe Dunăre, iar într-o singură zi pot depune de la 80 până la 6000 de ouă.

