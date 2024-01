Spotlight Heritage Timișoara NFTs (non-fungible tokens) – o modalitate unică de apreciere și conservare a patrimoniului cultural al Timișoarei în lumea digitală

În 2023, anul în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii, Universitatea Politehnica Timișoara, prin proiectul Patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timișoara, a integrat tehnologia NFT (non-fungible tokens) în cultura digitală pentru a oferi o perspectivă digitală și unică asupra patrimoniului cultural și istoric al orașului.

Un moment inovator în ecosistemul cultural digital timișorean este crearea a trei NFT-uri distincte, o premieră în peisajul academic românesc, prin care istoria, cultura și inovația orașului sunt exprimate și perpetuate. Universitatea a inițiat, începând cu anul 2020, acțiuni pentru adoptarea tehnologiilor blockchain în educație și industrii creative prin proiectul “EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain”, care integrează European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Aplicația de integrare a NFT a fost dezvoltată de o echipă a UPT, dezvoltatorul principal fiind doctorandul Victor Holotescu, sub coordonarea prof.dr.ing. Rdau Vasiu și Dr.ing. Diana Andone.

„Universitatea Politehnica Timișoara se angajează ferm în promovarea inovației și dezvoltării digitale în educație și cercetare. Prin proiecte și inițiative de vârf, ne străduim să aducem tehnologia și creativitatea la vârful cunoașterii umane. Ne concentrăm pe inițiative precum proiectul Spotlight Heritage Timișoara, care evidențiază eforturile noastre de a integra tehnologii emergente, cum ar fi NFT-urile, pentru a conserva și promova patrimoniul cultural și istoric al orașului. Încurajăm implicarea tuturor în explorarea noilor frontiere ale tehnologiei digitale, contribuind la progresul societății și la conectarea globală.”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

“Sub titlul generic SpotlightHeritageTM2023 găsim 3 NFT create de Universitatea Politehnica Timișoara și Muzeul Național al Banatului, cu povești proprii și inspirate din modul în care transformăm patrimoniul cultural și istoric al Timișoarei într-o experiență vibrantă și inovatoare. De la bun început, ne-am propus să găsim moduri unice și accesibile pentru a păstra și împărtăși valorile culturale cu o audiență globală. Astfel, toate produsele digitale sunt sub licență liberă de tip Creative Commons, unele sunt integrate în biblioteca digitală Europeana, iar acum prin aceste NFT fiecare poate deține o bucățică din memoria Timișoarei”, spune dr. Diana Andone, directorul Departamentului de ID/IFR și Educație digitală.

NFT-urile (non-fungible tokens) reprezintă o formă digitală de proprietate care utilizează tehnologia blockchain pentru a autentifica unicitatea și proprietatea unui anumit activ digital. Fiecare NFT este unic și are o identitate specifică, ceea ce permite să fie folosit pentru a reprezenta lucruri precum artă, muzică, videoclipuri, jocuri, și altele.

SpotlightHeritageTM2023 I

În februarie 2023, odată cu Deschiderea Timișoara 2023 a fost lansată colecția Spotlight Heritage – Timisoara2023. Primul NFT SpotlightHeritageTM2023 I marchează inovația timișoreană printr-o imagine creată de 13m10j (Marius Jurca – n. 2 Noiembrie 1984), un artist new media din Timișoara preocupat de conexiunile dintre artă, știință și tehnologie. Ceea ce definește imaginea acestui NFT este intersecția dintre codul mașinii, limbajul uman și perseverența unui colectiv de cercetători, profesori și studenți din cadrul Universității Politehnica Timișoara, care in 1960 au realizat MECIPT-1 (Mașina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic Timișoara), primul „calculator” creat de o universitate din România. O instituție care din 1920 s-a poziționat cu succes în avangarda tehnologică și care în prezent continuă să exploreze limitele tehnologice și ale inovației pentru o regiune mai creativă și mai sustenabilă. Tehnologia este cea care leagă trecutul de viitor și viitorul de trecut. Prima frază tradusă cu succes din engleză în română, în timp real, a fost ”You explain the development of science and we help describe the examples” și a fost realizată de MECIPT-1 în 17 mai 1962. NFT-ul a fost introdus și demonstrat de către Diana Andone, coordonator al proiectului, doctorandul Victor Holotescu realizatorul aplicației de tip blockchain și Marius Jurcă artistul care a creat imaginea în cadrul conferinței Digital Culture and Heritage Talks.

SpotlightHeritageTM2023 II

SpotlightHeritageTM2023 II a fost inspirat de orașul Timișoara și de patrimoniu și cuprinde o hartă cu toate punctele de interes răspândite în cele cinci cartiere: Iosefin, Elisabetin, Fabric, Cetate și Giroc, realizată de Cristina-Tereza Turcu, Rafael Leucuta, Diana Andone. Acest NFT reflectă impactul datelor colectate de echipă asupra celor 110 locații din oraș, date și informații de patrimoniu cultural și istoric, mapate geografic, fotografii vechi și noi, imagini 360 și filme, cu recunoașterea clădirilor prin realitate augmentată (cu informații și poze vechi suprapuse). Pentru fiecare reper, Patrimoniul sub reflectoare spune multiplele povești ale Timișoarei prin intermediul tehnologiilor digitale, povești ale comunităților și vecinătăților, împletite cu poveștile personale ale locuitorilor de ieri și de azi. Toate artefactele sunt create în română și engleză, sub licență Creative Commons, unele fiind incluse în librăria digitală Europeana. Acest NFT este al doilea din colecția Spotlight Heritage Timisoara 2023, integrat în proiectul aflat la intersecția dintre practicile artistice, celebrarea patrimoniului și tehnologia digitală.

SpotlightHeritageTM2023 III

Primul NFT Spotlight Heritage TM2023 a fost inspirat de tehnologie și inovație, al doilea de orașul Timișoara și de patrimoniu, în timp ce al treilea celebrează oamenii. Oamenii care au imaginat, au creat, au inovat, au dezvoltat, au proiectat, au ilustrat, au programat, au montat, au făcut voluntariat și au muncit din greu pentru a da viață Spotlight Heritage Timișoara, încă de la începuturile sale din 2014. SpotlightHeritageTM2023 III surprinde un mozaic de activități diverse și portretele studenților, profesorilor, curatorilor, muzeografilor, artiștilor, programatorilor, managerilor, voluntarilor care au jucat un rol esențial, oferind o călătorie retrospectivă în sufletul orașului. Acesta nu numai că încapsulează spiritul proiectului, dar servește și ca un testament digital al fuziunii dintre trecut, prezent și viitor în vibrantul oraș Timișoara. Acest NFT, creat de Rafael Leucuta, Diana Andone este ultimul din colecția Spotlight Heritage Timisoara 2023, integrat în proiectul aflat la intersecția dintre practicile artistice, celebrarea patrimoniului și tehnologia digitală.

Aceste NFT-uri nu numai că reprezintă un moment important în promovarea patrimoniului cultural al Timișoarei, dar și deschid calea spre o nouă formă de exprimare și interacțiune cu istoria orașului. Reprezentând o fereastră către trecut și o modalitate inovatoare de a prezenta și perpetua patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare, permițând colecționarilor digitali să dețină și să aprecieze aspecte unice și detalii din istoria orașului sub o formă digitală unicat.

Bucură-te de o bucățică unică din istoria Timișoarei! Colectează în mod gratuit NFT-urile și te conectezi la patrimoniul orașului în mod digital! Află acum cum poți obține aceste piese unice, ce se află la intersecția dintre practicile artistice, celebrarea patrimoniului și tehnologia digitală: https://spotlight-timisoara.eu/mobil-ar-vr/#nft

Componentele digitale ale proiectului sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/ și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple, căutând „Spotlight Timișoara” sau scanând codul QR alăturat acestui comunicat.

Patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timișoara este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica Timișoara realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii. Proiect cultural co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, Consiliul Județean Timiș, Ministerul Culturii, EEA and Norway Grants.

