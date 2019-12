Stelele de pe cer. Degeaba: expoziție de excepție la Viena cu Meta Spațiu Timișoara

Chiar în primele zile ale anului 2020, galeria de artă contemporană META Spațiu din Timișoara, cu sprijinul Institutului Cultural Român din capitala Austriei, organizează o expoziție de excepție la Viena intitulată ”The stars in the sky. In vain” – ”Stelele de pe cer. Degeaba”, titlu care parafrazează un vers din poezia ‘In vain’ (Degeaba) a marelui scriitor Jack Kerouac.

Mirela Vlădurți a explicat că evenimentul aduce în prim plan creațiile a trei artiști: Josépha Blanchet, Silvia Moldovan și Cătălin Marius Petrișor.

Deschiderea va avea loc, în data de 10.01.2020, în spațiul 12-14 Contemporary Vienna (strada Schleifmühlgasse 12-14), în zona unde ființează majoritatea galeriilor de artă contemporană vieneze.

Expoziția transpune privitorul intr-un peisaj imaginar al luminii. Un loc straniu, dar totuși familiar, posibil al viitorului, al trecutului sau al momentului actual.

Vizibil dependentă de conexiunea umană, expoziția este rezultatul unor forțe complexe, predeterminate de modul în care percepem dinamica dintre lumină și intuneric. Este nevoia determinării estetice care ne ghidează in universul intim al artiștilor, conectați de principiul imuabil al luminii universale.

Artista Josepha Blanchet, în instalațiile sale video, precum și în fotografii, folosește lumina și întunericul într-un flux prin care mișcarea, atât cea interioară, cât și cea exterioară, corpul și spațiul, fluctuațiile și imobilitatea, se întrepătrund, înt-o transpunere poetică prin care lumina devine un semn estetic, un sens și un consens al unității dintre fizic și spiritual.

Pentru Silvia Moldovan, preocupată de filosofia mediului, întunericul și lumina reprezintă totalitatea lumii, începutul și sfârșitul acesteia, într-o modernitate post-apocaliptică în care omul, Noul Zeu al distrugerii, produce, prin acțiunile sale, sfârșitul lumii, așa cum o știm noi astăzi.

Cătălin Petrișor, pe de altă parte, allege o cale spiritual și privește limina ca element unificator al tuturor ființelor, Dumnezeul biblic al întregii creații. Lucrările sale devin rugăciuni, iar lumina este calea care deschide orizonturile spre eternitate.

Galeria META Spațiu dezvoltă proiecte de artă contemporană pentru a sprijini și promova artiști internaționali și din România, cu scopul de a oferi o perspectivă intensă asupra scenei artistice central-est-europene. Expozițiile organizate de galeria META Spațiu se desfășoară în unele dintre cele mai prestigioase instituții de artă, spații publice sau alternative, în parteneriat cu muzee și galerii din Romania și Europa. Prin evenimentele sale, META Spațiu dorește să consolideze și să sprijine dezvoltarea unui concept de galerie anti-gravitațională, deschisă experiențelor inovative în domeniul artei contemporane -a explicat Mirela Vlăduți.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 25.01.2020 și este realizată cu sprijinul ICR Viena.

