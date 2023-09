STPT a luat nota 4 chiar în prima zi de școală

Prima zi de școală și la Timișoara. Primii nervi în traficul infernal și încă o promisiune încălcată de primarul Dominic Fritz. Primarul care în perioada electorală mergea doar cu biciclete și încuraja transportul alternativ. Și pe cel în comun. Doar că, în chiar prima zi de școală STPT nu au fost în stare nici măcar să scoată pe trasee toate mijloacele de transport disponibile.

”După săptămâni întregi in care în mod constant au înregistrat lipsuri pe trasee ( L4B, L5,L13,L23, L33, L40, E1, E2, E3, E8,E7, etc), conform raportărilor SMTT- STPT, astăzi 11 septembrie 2023, din 23 autobuze electrice recepționate/ înmatriculate, gata sa iasă pe traseu ( din totalul de 44 livrate de Karsan, aflate in curtea STPT), doar 11 se afla pe diferite trasee in oraș!

În plus, inclusiv astăzi societatea de transport a înregistrat lipsuri pe traseele mijloacelor de transport L5, L13, L 33B, L40, E2 și E8.

De asemenea, din 21 tramvaie Bozankaya, doar 14 circulă pe diferite trasee in oraș”, constată consilierul local Roxana Iliescu.

Timișorenii sunt nevoiți în continuare să circule cu mijloace de transport vechi și improprii, în timp ce tramvaiele și autobuzele electrice de ultima generație, cumpărate prin proiectele moștenite de la administrația Robu, zac în curtea STPT.

”De când cei de la USR au impus o noua conducere la STPT în anul 2021, au scăzut de la an la an mijloace de transport public in comun (în anul 2021 se aflau pe trasee 43 tramvaie și 89 de autobuze, în 2023, 39 tramvaie și 77 autobuze).

În plus, datoriile societății au crescut de la an la an tot mai mult (societatea este in insolventa nedeclarată). Cam de atât au fost in stare Fritz și echipa lui. Declarativ, sunt cei mai tari! Faptic, un dezastru!”, mai spune Roxana Iliescu.

Și, ca să ne reamintim de campania electorală, iată câteva citate din Dominic Fritz în minciuna care a adus voturi intitulată ”Revoluția bunei guvernări”

”În primul rând vom reorganiza traseele de autobuze și troleibuze. Asta include și trasee noi. “

”Linia de troleibuz poate fi extinsă până la Giroc, putem să primim 100% finanțare din fonduri europene. “

”Putem să extindem linia de tramvai către Moșnița și primim finanțare, dar în general e foarte important să reorganizăm toate liniile de transport în comun” (D. Fritz stiridetimisoara.ro 8 iulie 2020)

”Prin soluții inteligente și creative, vom face transportul în comun confortabil, rapid, predictibil și accesibil pentru toți.”

”Pe arterele radiale și pe străpungerile arterelor radiale majore vom dezvolta benzi dedicate pentru transportul public.”

”Vom integra transportul în comun în sistemul de management al traficului, în așa fel încât sistemul să asigure Undă Verde pentru Transportul în Comun.”

”Șoferii, vatmanii și personalul de întreținere al STPT vor fi în centrul gestionării resursei umane a societății, de aceea vom asigura condiții de muncă atractive pentru a acoperi pozițiile necesare. În schimb, vom reduce la minimul necesar personalul de management, administrativ și auxiliar al societății, prin eliminarea rolurilor ce nu au legătură cu transportul public.”

”Vehiculele de transport în comun vor fi în permanență monitorizate prin GPS, pentru a transparentiza costurile și pentru a avea această informație transmisă în stații și online, prin aplicație. Poziția mijloacelor de transport va fi vizibilă în timp real, pe o aplicație ușor de folosit, astfel încât călătorii să își poată planifica traseul în funcție de timpul rămas până la sosirea în stație a vehiculului de transport în comun.”

