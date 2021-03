Strigătul de ajutor al unui lugojean terorizat de vecini. Vrea să intre în greva foamei și să doarmă pe trotuarul din fața Poliției Lugoj

Un lugojean trăiește, de mai bine de un an, un coșmar, fiind terorizat de…. vecini. A sesizat și Poliția, în mai multe rânduri, dar spune că polițiștii fie „nu au luat nicio măsură”, pentru că nu au văzut „să iasă mațe”, fie „echipajul de intervenție a uitat să vină”. Iată povestea spusă de lugojeanul Florin Jurma și a coșmarului pe care îl trăiește: „A trecut deja un an de când trăiesc un coșmar ce devine tot mai apăsător și insuportabil. Un coșmar ce mi-a distrus viața, sănătatea și puterea de muncă. Un coșmar ce a lăsat urme adânci în existența mea. În apartamentul de deasupra mea au revenit, după o perioadă în care au locuit în colonia ITL și un scurt periplu prin Italia, o familie certată cu legea și cu bunul simț. Odată cu ei au adus și un rrom, pe post de concubin al fetei. S-au aciuit în apartament după moartea proprietarului, după care au “convins-o” pe soția acestuia să le dea apartamentul. Acum se laudă că sunt proprietari și că pot să facă ce vor ei. Încă de la venire au spus tuturor că ei au reușit să fenteze poliția din Italia, iar cu cea de aici nu au nicio treabă, întrucât micționează pe ei. Și au povestit, la toată lumea, cu lux de amănunte, cum au fost urmăriți de carabinieri și cum au reușit să fugă. Încet, încet au reușit să se impună prin înjurături, amenințări, violențe, până când, încet, încet, toată lumea a cedat și toți le-au prins de frică. Pe una dintre vecine au terorizat-o cu certuri și cu amenințări că intră noaptea peste ea și ca o să îi umple casa de pisici. Pe o altă vecină au bătut-o la cap să li se dea în întreținere, deși vecina le-a spus că nu are decât 65 de ani și că încă se poate întreține singură. Până la urmă, ca să scape de gura lor, vecina s-a căsătorit cu un libanez și a plecat din țară. Au început să cotrobaie prin pivniță și să “culeagă” tot ce au găsit pe acolo. Astfel a dispărul fierul cornier pe care l-am depozitat în boxă, și cu mare chin am reușit să îmi recuperez de la familia Balla uneltele agricole (sapa, lopata, hârleț, grebla, etc). Au început prin a ne înjura de morții mamei, pe mine și pe tatal meu, pentru că i-am rugat frumos să nu mai arunce scrum și pământ pe rufele puse la uscat și să încerce să nu mai murdărească izolația făcută de noi și la balconul lor, așa ca să arate frumos, cu acordul fostului proprietar. Apoi, într-o zi, numitul Balla Adrian a coborât în timp ce eu stateam de vorbă cu o vecină și m-a chemat la el, apoi m-a prins de gulerul cămășii și m-a lovit în gât. La venirea echipajului de poliție, vecina a spus “ca ea e bătrână și nu vrea să fie amestecată”. Poliția a plecat fără să ia nicio măsură, spunâdu-mi că doar nu m-a omorât, că ei nu văd să iasă mațe și că gulerul cămășii mele putea să fie rupt de mai demult. Anul trecut, prin februarie, au început să tropotească, să lase intenționat să cadă greutăți la diferite ore din zi și din noapte, să pornească aspiratorul noapte și asta zi de zi. Tropotitul acela care durează zeci de minute și tresăritul cauzat de bubuiturile ganterei și ciocanului care sunt lăsate să cadă pe podea la diferite ore din zi și din noapte au dus la declinul starii mele de sănătate și a tatălui meu. Din cauza stresului cauzat de zgomotele produse am fost nevoit să chem salvarea de câteva ori pentru că tatălui meu i s-a făcut rău, nemaiputând să suporte tot vacarmul și tropăiturile făcute de cei de la apartamantul situat deasupra noastră. La sesizările făcute la Poliția Lugoj am primit același răspuns: Că ei nu au nevoie de probleme, că vor să își ia soldele de merit, că ei nu au ce să le facă și să găsesc o modalitate de a mă înțelege cu cei de sus, deși le-am explicat că am încercat să fac acest lucru, iar răspunsul lor a fost “să ne obișnuim, că de acum așa o să fie”. O singură dată, așa cum se poate auzi pe una din înregistrările făcute, mi s-a spus că o să îi sancționeze, dar acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult, atunci când un echipaj de poliție sosit la sesizarea mea i-a amendat pentru tulburarea ordinii publice, polițistul de proximitate, agent Tofalvi Melissa, a recunoscut, în fața comandantului Poliției Lugoj, că a fost sunată de contravenienți, care i-au spus că au fost amendați și i-au cerut sfatul ce să facă. Acest fapt se poate auzi și pe o înregistrare făcută ulterior. Atunci când i-am atras atenția agentului de proximitate asupra faptului că numita Balla Adriana se contrazice în declarații, aceasta i-a luat apărarea, spunând că “doamna este emotivă și de aceea se contrazice”. Doamna este așa de emotivă încât stă pe geam și atunci când vine echipajul de poliție dă semnalul de oprire a vacarmului și se face o liniște desăvârșită. Tot timpul la ei este cineva pe geam care urmărește tot ce mișcă. De câteva ori s-au păcălit și au oprit vacarmul la vederea semnalelor luminoase ale ambulanței, crezând că e mașina poliției. Așa cum mi-a spus o vecină într-o discuție telefonică…”ai grijă că ei sunt mulți”. În momentul acela nu am știut dacă se referea la faptul că sunt șapte și la întreținere sunt declarați trei, sau la faptul că vor sări cu toții asupra mea.

“Cei de la Mediu mi-au spus că de fapt comandantul Poliției Lugoj și-a bătut joc de mine”

Mi s-a cerut la un moment dat, de către comandantul Poliției Lugoj, să cer celor de la Mediu să vină să măsoare gălăgia produsă, să vadă dacă aceasta depășește 100 de decibeli. I-am amintit cu această ocazie domnului commandant al Poliției Lugoj faptul că picătura chinezească nu depășește nicio normă de poluare fonică, dar că este folosită ca mijloc de tortură de mii de ani. Atunci când am sunat la cei de la Mediu, aceștia, după ce m-au ascultat, mi-au spus că de fapt comandantul Poliției Lugoj și-a bătut joc de mine, spunându-mi acest lucru “doar ca să mă paseze”. Am fost “instruit” să nu mai sun niciodată la 112, dacă nu vreau sa primesc amendă, ci să sun la “poartă”, la numărul de telefon 0256351212. Ba chiar am primit de la domnii agenți și niște mini cărți de vizită cu numărul de telefon amintit și un avertisment scris. Prima sesizare telefonică am făcut-o în data de 18 aprilie 2020, la ora 22, iar echipajul a venit la 23.45, când au prins-o pe scări pe numita Balla Adriana, care atunci când echipajul de poliție m-a întrebat care e problema a răspuns în locul meu și a spus “despre mine e vorba” (de unde oare a știu că depre ea e vorba???) și a început să vocifereze că ea e propietara și face ce vrea. Doar amenițarea agentului că o va amenda, a făcut-o să tacă. În aceiași zi, la ora 14, familia Balla a sunat la poliție, după ce au bătut un baiat care a venit să își recupereze portofelul furat. Asupra numitei Balla Adriana a mai planat suspiciunea că i-a furat telefonul și portofelul unui client al cofetăriei din Micro III. Polițistul de proximitate (domnișoara Tofalvi Melissa) mi-a spus inițial să fac înregistrări, iar când m-am prezentat cu înregistrările a refuzat categoric să asculte înregistrările făcute, motivând că nu pune caștile pe urechi și că oricum acele înregistrări nu au nicio valoare, spunându-mi că trebuie să mă și înregistrez pe mine video ca să se vadă că nu le produc eu. Când m-am prezentat cu înregistrările video și audio, mi-a spus că nu au nicio valoare, iar atunci când am cerut să fie audiați martori care pot arăta prin ceea ce trecem, mi-a spus ba că pleacă în concediu, ba că a fost mutată și “că e ba la juridic, ba la arhivă”. Văzând că poliția nu le face nimic, au prins curaj și au început să facă și mai mult vacarm, să trântească și să tropăie și mai abitir. Nu există noapte sau zi în care să nu tresărim de cel puțin 15-20 de ori din cauza bubuiturilor.

“Un agent de poliție i-a spus tatălui meu să își vândă apartamentul”

Dacă la început au dat vina pe copil, apoi au venit și au spus ca și ei aud zgomotele, că acestea ar proveni de la etajul 4 și că “eu ca om cu școli înalte ar trebui să știu că zgomotul se duce în sus, nu în jos”, probabil că zgomotele “provenite” de la etajul 4 urcă mai întâi pe acoperiș, după care coboară și ajung la mine la etajul 2. Și toate aceste explicații savante au fost făcute în fața aceluiași agent de proximitate, care a aprobat aceste explicații și i-a absolvit de orice vină pe adevărații făptuitori. Apoi, numita Balla Adriana a întrebat de ce nu mă deranjează vecinul de lângă mine care, în opinia ei, își aruncă televizorul pe geam în fiecare zi (de parcă televizorul ăla ar fi de plastic sau omul e miliardar și își permite să-l arunce pe geam în fiecare zi) și vecinul de la 4 care coboară sărind câte 3 trepte. Atunci când tatăl meu a sesizat faptul că nu se poate odihni, că e măcinat de stresul creat de bubuituri și că e bătrân și bolnav, un agent de poliție i-a spus să își vândă apartamentul și să își facă în câmp casă și să se mute acolo, iar un altul să se obișnuiască cu tropăiturile și bubuiturile. Apoi au început să mă reclame ei pe mine, cum că aș muta mobile în fiecare noapte, reclamație infirmată de faptul că mobila mea nu poate fi mutată, fapt sesizat de agenții de proximitate veniți la mine în casă, atunci când i-am rugat să îmi arate cum îmi mut mobila. Văzând că nu merge cu mobila, au început să mă reclame că fac gălăgie, că bat cu coada de mătură în tavan, fapt infirmat în fața organelor de poliție, atunci când i-am rugat să bată dumnealor cu coada de matură în tavan, coada de mătură având la capăt un plastic de apoximativ 10-12 cm.

“Au trecut la violență și amenințări”

Văzând că nu ține nici cu asta au trecut la violență și amenințări și în ziua de 03.11.2020, în jurul orei 12.45 am coborât să duc gunoiul la tomberoanele de gunoi din fața blocului, iar la întoarcerea în apartament m-am întalnit pe scari, la jumătatea distanței între etajele 1 și 2, cu făptuitorul Balla Adrian care m-a lovit prin surprindere cu pumnii și picioarele în partea superioară a abdomenului, în ficat și cu genunchiul în cap, iar după ce m-a lovit, Balla Adrian m-a amenințat că o să aibe el grijă de mine și o să mă omoare pentru faptul că am solicitat intervenția organelor de Poliție pentru ai determina pe el și familia sa să nu mai facă gălăgie la diferite ore din zi și noapte. După ce am reușit să mă ridic, m-am deplasat la sediu Poliției, iar după ce am fost informat că domnișoara agent Tofalvi Melissa (agentul de proximitate) nu este în sediul Poliției, am informat-o telefonic de cele întâmplate, iar domnișoara agent mi-a spus să merg la spital, lucru pe care l-am făcut. Mi-am scos certificat medico-legal și am făcut plângere penală. Din cauza loviturilor primite am început sa mă simt rău, să am amețeli și dureri de cap, lucru care m-a făcut să nu pot munci și să nu pot depune la timp niște proiecte, pierzând astfel niște contracte. Pe data de 28.12.2020, în jurul orei 17.00, am parcat mașina în parcarea din fața blocului în care locuiesc. În timp ce mă îndreptam spre locuință am fost oprit de către numitul Ciurariu Mario, care se afla în fața blocului împreuna cu câinele și care mi-a spus că vrea să vorbim, nu să mă lovească, întrucât nu m-am oprit acesta a insistat să mă opresc, „pentru că așa e mai bine”. Intrucât la câtiva metri de noi se afla o familie din vecini, care își plimba copii, m-am oprit, întrucât dacă venea după mine în casa scărilor nu aș mai fi avut niciun martor, în cazul în care aș fi fost atacat și lovit. După ce m-am oprit, numitul Ciurariu Mario mi-a adresat injurii și mi-a reproșat faptul ca am chemat organele de poliție în încercarea de a opri tulburarea liniștii cauzată de aceștia. I-am spus că dacă nu ar mai tropoti și nu ar mai lăsa greutăți să cadă pe podea la diverse ore din zi și din noapte și nu ar mai face gălăgie, eu nu aș avea nici un motiv să chem organele de poliție, amintindu-i că i-am rugat în nenumărate rânduri, pe el și familia la care locuiește, să înceteze cu vacarmul produs, încercând să le explic și cât de dăunator pentru sănătatea mea și a tatăl meu, care este cardiac și are o serie de alte afecțiuni medicale, că nu ne putem odihni, nici muncii, că nu se poate habita în aceste condiții, amintindu-i că eu sunt un om care își vede de munca lui, că nu am avut niciodată treaba nimănui, preferând să mă concentrez pe munca mea. Ba chiar i-am invitat, în prezența agentei Tofalvi Melissa, să vină la mine să vadă dacă ei ar putea locui în vacarmul pe care îl produc. Nici nu am apucat să termin de vorbit, că numitul Ciurariu Mario a trecut la amenințări, spunându-mi că „o să văd eu și că o să o pățesc”. La întrebarea mea, dacă cuvintele lui sunt o amenițare, fapt auzit și confirmat în fața agenților de poliție de către vecinul aflat pe alee, numitul Ciurariu Mario a spus că nu, dar repetând faptul că o să văd eu și că o să o pățesc. Încercînd să intru în scara blocului am văzut că socrul lui Ciurariu Mario, numitul Balla Adrian cobora în fugă cu un par în mână, moment în care instinctiv am luat-o la fugă, întrucât nu ar fi fost pentru prima dată când acesta mă lovește. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat și ce aș fi putut păți dacă aș fi intrat în scara blocului și aș fi fost prins de către cei doi. Am fugit până la sediul Poliției Lugoj, unde am solicitat sprijinul organelor de poliție pentru a putea ajunge acasă. Inițial am fost îndrumat să merg singur acasă, iar dacă sunt lovit să apelez 112, iar după insistențe am fost preluat de un echipaj de poliție cu care m-am deplasat la domiciliul făptuitorilor. Întrucât, înainte de a ne deplasa, agentul de poliție a intrat în sediul Poliției Lugoj pentru câteva minute, am povestit tot ce s-a întâmplat agentului de la Poliția Locală Lugoj. Ajunși la domiciliul făptuitorilor, numita Balla Adriana a confirmat faptul că ginerele ei a fost jos când am venit și că m-a oprit, a văzut faptul că am parcat mașina, a confirmat faptul că soțul ei a coborât și el, lucru ce se poate vedea și auzi pe înregistrarea agentului de poliție, doar că acesta din urmă a coborat ca să meargă la lucru de la ora 17 și că l-ar fi luat cu el și pe ginerele lor, atunci când am solicitat să îl cheme la ușă pentru a discuta cu agenții de poliție. Și a văzut și faptul că am fugit și direcția în care am luat-o. Mă întreb, retoric, dacă acest lucru și toată desfășurarea evenimentelor nu arată faptul că am fost așteptat și că totul a fost plănuit. Ceva mai târziu am aflat că numitul Ciurariu Mario și concubina acestuia, Balla Astrid, mă asteptau pe alee, iar la vederea semnalelor luminoase ale mașinii de poliție s-au deplasat în direcție opusă. În timp ce agenții de poliție discutau cu numita Balla Adriana, urcând, și-a făcut apariția și numita Balla Astrid, care așa cum am aratat se afla pe alee împreună cu concubinul, așteptându-mă, care de față cu agenții de poliție mi-a spus de două ori, faptul că „zilele acestea, noi doi o să stăm de vorbă”. Atunci când am întrebat agentul de poliție dacă nu se sesizează la faptul că sunt amenințat de față cu el, numita Balla Astrid a repetat amenințarea, nuanțând spusele cu „nu o să te omor sau bat, dar noi o să stăm de vorbă zilele astea”. La insistențele mele asupra faptului că sunt amenințat în prezența celor care ar trebui să ia act, agentul de poliție m-a întrebat, pe mine, dacă nu are voie nimeni să-mi vorbească.

“Sfatul agentului de poliție a fost ca, data viitoare, să aștept să îmi dea în cap, înainte de a apela la poliție”

Cert este faptul că la aproximativ jumătate de oră după plecarea echipajului de poliție, Ciurariu Mario a revenit acasă. Am vrut să aplez echipajul de poliție pentru a sesiza acest lucru, în intenția de a demonta minciuna numitei Balla Adriana și a arăta care este adevărul, dar cum agentul de poliție m-a avertizat că dacă îmi voi mai exercita dreptul legat de a sesiza poliția, acest lucru îl va determina să mă amendeze, întrucât dumnealor sunt singurii de serviciu pe întregul oraș, nu mi-am mai exercitat acest drept. Concluzia și sfatul agentului de poliție fiind ca data viitoare să aștept să îmi dea în cap, înainte de a apela la poliție, întrucât poliția are lucruri mult mai importante decțt viața și integritatea mea. Și toate acestea, probabil în drum spre locul de muncă al făptuitorului, că dacă tot se deplasează spre locul de muncă, de ce să nu îmi dea câțiva pumni în ficat, un genunchi și un par în cap, un mod excelent de a începe o zi de muncă, după modelul asiatic, unde oamenii își încep ziua de muncă prin exerciții fizice. Și toate acestea făcute pe casa scărilor în timp ce nu e niciun martor în preajmă sau sunt prins la mijloc între cei doi, până la urmă eu fiind și victimă și vinovat. Neștiind exact la ce apartament locuiește vecinul care se afla pe alee împreună cu soția și cele doua fiice, am fost nevoit să sun la alți vecini și să aflu exact apartamentul. Atunci când i-am bătut la ușă și l-am întrebat dacă este de acord să spună și agenților de poliție ce a văzut și auzit, acesta mi-a spus că se teme să o facă, dar a acceptat să o facă și a făcut-o atunci când am revenit cu agenții de poliție, chiar dacă de față s-a aflat și Balla Adriana. Văzând că nu au reușit să mă prindă și să mă bată, au început să lovească cu ciocanul și cu gantera în podea, să tropotească, să facă gălăgie aproape încontinuu, zi și noapte. Pentru că în sesizare depusă am specificat că agentul de intervenție s-a salutat cu Balla Adriana cu “ceau” și că mi-a recomandat ca data viitoare să nu mai chem poliția până când nu îmi sparge capul, în data de 01.02.2021 m-am trezit cu același agent (Madoni Alexandru) însoțit de încă un polițist de la Poliția Națională și doi de la Poliția Locală, dintre care unul avea gulerul ridicat, aducând a mascat, care m-a amendat pentru tulburarea liniștii publice, și care așa cum reisese din înregistrarea audio-video făcută, răspunde la întrebarea ce am făcut și pentru ce mă amendează cu “Eu nu v-am întrebat dacă ați făcut ceva sau nu”. Menționez faptul că procesul verbal a fost întocmit ulterior, eu primindu-l prin poștă aproximativ trei săptămâni mai târziu. Am dus înregistrări cu vacarmul, bubuiturile și tropoiturile produse de fam. Balla la comandantul Poliției Lugoj, care m-a “pasat” la comisarul Jurj Flavius, șeful Biroului de Ordine Publică. Acesta a ascultat în două rânduri câteva înregistrări, a recunoscut că se aud bubuituri și m-a îndemnat să mă adresez agentei de proximitate, care m-a redirecționat către echipele de intervenție, pentru că ea nu are timp, iar echipele de intervenție m-au direcționat către agentul de proximitate. Aceeași agentă care a refuzat în repetate rânduri să asculte înregistrările, a refuzat să audieze martorii propuși, motivând ba că pleacă în concediu, ba că nu o să audieze o jumătate de oraș, ba că a fost transferată la Juridic, ba la arhivă.

“Am așteptat echipajul de poliție 3 ore. Doar că, aceștia… au uitat să vină”

În data de 20.02.2021 la ora 19.39 am aplelat Poliția Lugoj la numarul de telefon 0256351212, așa cum am fost instruit să o fac, sub amenințarea că dacă voi apela 112 voi primi amendă. Am așteptat echipajul de poliție 3 ore. Nu a venit. Atunci când am sesizat acest lucru comandantului Poliției Lugoj, acesta mi-a cerut să dovedesc că am sunat, că am vorbit cu cel de la poartă, pentru că în registru nu apărea nicio solicitare. Atunci când am dovedit acest lucru, agentul de poliție de serviciu și-a amintit brusc că am sunat și că a anunțat echipajul de intervenție prin stație. Doar că aceștia… au uitat să vină. Iar cei doi comisari mi-au spus că asta e, mai uită omul, fară să ia nicio măsură. Între timp eu am înregistrat tot vacarmul produs. Și s-au adunat sute de ore de bubuituri, tropăituri care ne-au măcinat sănătatea mie și tatălui meu. În data de 01.03.2021 la ora 19.17, nemaputând suporta vacarmul produs am sunat din nou la Poliția Lugoj și am cert un echipaj de intervenție. Am fost sunat înapoi la ora 19.20 de agentul de serviciu, care m-a întrebat care e problema și mi-a spus că o să vină în 15-20 de minute. Nu a mai ajuns nici acesta deși l-am așteptat 3 ore cu nasul în geam. De data aceasta era consemnat în registru apelul meu, era trecut și că agentul a fost la fața locului, doar că acesta nu a mai ajuns. Menționez că există o singură intrare în bloc și că nu aveau cum să intre fără să fie observați, plus că dacă ar fi mers un echipaj de poliție la fam. Balla aceștia ar fi încetat să mai producă gălăgie. În timpul audierii pentru plângerea penală făcută împotriva lui Balla Adrian pentru fapta de lovire, audiere care practic a fost o dictare, la care precizările mele au fost “opționale”, motivația fiind că “nu stăm acuma să scriem minut cu minut”, am fost întrebat dacă nu am înregistrări video cu lovirea mea. În momnetul acela am întrebat dacă am voie să îmi montez o cameră video în fața ușii mele. Răspunsul a fost unul negativ, pentru că “eu pot avea o amantă care e măritată și tu nu ai voie să o filmezi”, întrebarea mea retorică, atunci ce rost avea întrebarea dacă eu nu am înregistrări video cu lovirea mea? Sunt disperat pentru că bubuiturile, tropăiturile și tot vacarmul care nu mai încetează au început să distrugă starea de sănătate a tatălui meu și a mea. Tatăl meu, din cauza aceasta, stă cu tensiunea peste 200 cu 125, face aritmii, acuză dureri de cap puternice, stare de rău. Toate bubuiturile, care ne fac să tresărim la diferite ore din zi și din noapte, au deteriorat starea de sănătate a tatălui meu și au făcut să am palpitații și dureri mari de cap. Din cauza stresului provocat de gălăgia continuă, a privării de somn în fiecare noapte, a faptului că tresar de n-ori în fiecare noapte la fiecare bubuitură, am ajuns să nu mai pot muncii, să îmi fie rău, să am dureri îngrozitoare de cap și palpitații. Am ajuns să pierd contract după contract. În plus ies din casă și intru în casa scării cu camera de la telefon pornită de teamă să nu fiu atacat.”

Poliția Locală nu are competență…

Florin Jurma a cerut ajutor și Poliției Locale Lugoj, care a fost la fața locului, dar, conform spuselor șefului Poliției Locale, Florin Dumitru, nu pentru că avea competență să intervină pe domeniul privat, ci pentru a răspunde sesizării unui cetățean. „Domul Jurma a făcut niște sesizări la noi, care nu s-au confirmat. Și multe din problemele lui nu țin de Poliția Locală. Poliția Locală activează pe domeniul public, nu pe domeniul privat. El are probleme într-un condominiu, care e domeniu privat și trebuie să se se adreseze poliției de proimitate. Asta i-am și explicat, că Poliția Locală nu are competențe la el în casă. El ne-a sesizat și noi am fost, dar nu pentru că aveam competență, ci pentru că trebuia să răspundem sesizării unui cetățean și l-am îndrumat către Poliția Națională”, ne-a spus Florin Dumitru, șeful Poliției Locale Lugoj.

IPJ Timiș: „Situația este cunoscută la nivelul Poliției Lugoj și colegii au mers de fiecare dată când au fost soliciați”

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș susțin că polițiștii lugojeni au intervenit de fiecare dată când au fost solicitați în acest caz și că, la nivelul Poliției Lugoj se află în lucru două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, în care se efectuează cercetări. “Cu privire la aspectele la care faceți referire, vă precizăm că la nivelul Poliției Municipiului Lugoj se află în lucru două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentelor. De asemenea, la nivelul unității au fost înregistrate mai multe sesizări ce au avut ca obiect tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în toate cazurile. Deci, situația este cunoscută la nivelul Poliției Lugoj și colegii au mers de fiecare dată când au fost soliciați”, ne-a transmis Aurora Voicilă, purtător de cuvvânt al IPJ Timiș.

“Am decis să dorm pe trotuarul din fața Poliției Lugoj și să intru în greva foamei”

Lugojeanul Florin Jurma mai spune că este hotărât ca, până când autoritățile se vor sesiza și vor găsi o rezolvare la infernul în care trăiește, să intre în greva foamei și să doarmă pe trotuarul din fața Poliției Lugoj. „Întrucât de mai bine de un an de zile nu s-a găsit nicio rezolvare pentru infernul în care trăiesc, nu am liniște decât dacă plec de acasă și rătăcesc pe străzi și pentru că nu vreau să-mi pierd și tatăl, singurul părinte pe care îl mai am, am decis să îmi desfășor activitatea, să mă odihnesc și să dorm pe trotuarul din fața Poliției Lugoj, și să intru în greva foamei începând cu data de 22 martie 2021, până când cineva se va sesiza și va rezolva situația. Îmi voi petrece împlinirea a 52 de ani de viață dormind pe jos în fața Poliției Lugoj”, spune Florin Jurma, lugojeanul terorizat de vecini.

