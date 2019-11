Tech Flow, eveniment dedicat comunității IT, organizat pentru prima dată la Timișoara

Marți, 12 noiembrie, are loc la Timișoara prima conferință Tech Flow, un eveniment important pentru comunitatea IT organizat de compania Endava.

Tema acestei ediții, The Future is Cloud, aduce în discuție viitorul platformelor de tip Cloud dar și schimbarea către un mediu fără servere fizice. Tech Flow este un eveniment tehnic apărut din dorința de a reuni profesioniștii IT pentru schimb de experiență, oportunități de socializare și discuții de calitate.

La Timișoara, acest eveniment organizat de Endava este găzduit de Congress Hall la Iulius Town și are trei speakeri de top: Magnus Mårtenson, CEO Loftysoft, Azure MVP, Director Regional MICROSOFT, Mihai Sava, Senior DevOps Engineer, Endava și Mihai Stângaciu, Software Development Lead, Endava.

Participarea la eveniment este gratuită, dar e nevoie de înscriere prealabilă. Mai multe detalii pot fi găsite AICI.

Sub umbrela Tech Flow, Endava organizează o serie de evenimente dedicate comunității IT. Astfel, compania își aduce aportul în dezvoltarea comunității IT din orașele în care activează, evenimentul având deja numeroase ediții la activ, la București, Cluj-Napoca, Skopje, dar și în locațiile din America Latina: Buenos Aires si Rosario.

Endava, una dintre companiile de servicii IT cu cea mai rapidă creștere din Europa, inaugurează tot marți, 12 noiembrie și un nou centru de dezvoltare software in spațiul de birouri din cadrul complexului IULIUS TOWN, în clădirea UBC3.

Endava este prezentă pe piața de dezvoltare de software din Timișoara încă din 2018 iar la începutul lunii octombrie 2019 și-a relocat activitățile în clădirea UBC3 din IULIUS TOWN, urmând să inaugureze oficial noul centru marți, 12 noiembrie.

Compania se află în top 5 companii software din România după cifra de afaceri înregistrată în 2018 (501,8 mil. lei) şi în prezent are 7 centre de dezvoltare software în România, după cele din Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Iași, București, Pitești și Brasov.

„Centrul de software Endava din Timisoara este un pas firesc în strategia de dezvoltare a companiei noastre. Când am început în 2018 eram 5 oameni dornici să construim și să dezvoltăm o comunitate pasionată de tehnologie și inovare, nu doar un business. Acum, la un an distanță, suntem peste 100 de arhitecți, programatori, testeri, analiști și administratori de sistem, manageri de business și de proiect. Ne dorim să continuăm procesul de dezvoltare al Endava Timișoara cu aceeași pasiune și dedicare cu care am început” a declarat Iulian Tatarcan, Manager al centrului Endava din Timișoara.

„Adaugarea centrului din Timisoara in regiunea de nord-vest a Europei Centrale si de Est se datoreaza in primul rand potentialului ridicat al sectorului IT din acest oras, al culturii oamenilor de aici care se aliniaza valorilor Endava, si al mediului universitar activ cu o lunga traditie in Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica. Avem planuri ambitioase de crestere in aceasta locatie si ne dorim sa oferim oamenilor care ni se vor alatura oportunitati de dezvoltare atat prin prisma proiectelor atractive pe care dorim sa le aducem in aceasta locatie, cat si prin implementarea unor practici care s-au consolidat de-a lungul timpului in centrele noastre cu traditie din Endava, precum cel din Cluj-Napoca. De asemenea, ne dorim sa sustinem diversele comunitati din Timisoara in zona de tehnologie, educatie si cultura, si sa cream un impact pozitiv in jurul nostru.”, a declarat Isabela Buhai, Manager Regional al regiunii de NV a Europei Centrale si de Vest.

