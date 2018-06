Timișoara Air Show 2018 – spectacol pe cer

Aeronave militare, acrobații aeriene, parașutiști și efecte pirotehnice sunt doar câteva dintre ingredientele care vor face din a V-a ediție a mitingului aerian Timișoara Air Show un spectacol de neuitat.

Pe cer vor evolua piloții Forţelor Aeriene Române care vor fi prezenți cu escadrila de elicoptere şi formațiuni de aeronave MIG21. Aeroclubul României va evolua cu formaţia de acrobație aeriană Hawks of Romania, condusă de George Rotaru, cu parașutiștii Blue Wings şi cu formația de zbor cu avioane ultrauşoare The Pellicans. Piloţii de la Formaţia ASALT vor face acrobații alături de Skybolt of Romania, singurul avion biplan de acrobaţii din România. Iacării Acobați vor încânta spectatorii cu elemente spectaculoase de acrobație aeriană ”acompaniate” de efecte pirotehnice.

La sol, spectatorii vor putea viziona o expoziție statică de aeronave și standuri cu aeromodele. Vor fi amplasate și standuri de vânzări produse alimentație publică. După terminarea show-ului aviatic va urma o repriză muzicală care va încheia în voie bună seara petrecută la Aeroportul Timișoara.

”Din experiența anilor trecuți, am ales ca și ediția din 2018 să o organizăm pe timp de seară, astfel încât temperatura să fie suportabilă și spectatorii să se bucure din plin de tot spectacolul și de efectele pirotehnice de la final. Pentru a facilita accesul, în acest an vom pune la dispoziție un număr mai mare de locuri de parcare astfel încât cei care doresc să vizioneze mitingul aerian să poată ajunge în timp util.”, a declarant directorul Aeroportului, Daniel Idolu.

Singurul spectacol aerian din vestul țării, Timișoara Air Show, va avea loc sâmbătă, 23 iunie, de la ora 19.00 la Aeroportul Internațional Timișoara.

Pentru organizarea mitingului aviatic, Aeroportul Internaţional Timişoara are în primul rând sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Ministerului Apărării Naționale, al Primăriei Ghiroda, al Asociaţiei Patronale a Aeroporturilor din România, precum şi al altor instituţii publice şi societăţi comerciale.

