„Timișoara decide”: bugetul participativ pe anul 2023 ajunge pe masa consilierilor locali

Joi, 16 martie, reprezentanții Primăriei Timișoara anunță că bugetul participativ – denumit „Timișoara decide!” – pe anul 2023 va ajunge pe masa consilierilor locali în următorul plen. Asta pentru că a trecut deja de perioada de consultare publică. Ca și la ediția precedentă, care a fost și prima a programului „Timișoara decide!”, cetățenii vor putea trimite propuneri care ulterior vor fi votate de cetățeni pe platforma online dedicată. Cei 4,2 milioane de lei – cu 1,2 milioane mai mult față de anul trecut – vor fi împărțiți către maximum 15 proiecte, în ordinea dată de numărul de voturi strânse, până la epuizarea sumei.

„«Timișoara Decide!», campania de bugetare participativă lansată în premieră anul trecut de primărie, a fost desemnată, încă de la prima ediție, drept un exemplu de bune practici de către Centrul Român de Politici Europene și cel mai de succes program de bugetare participativă din România. Timișorenii au demonstrat că vor să se implice în viața comunității și, tocmai de aceea, am decis ca în acest an să alocăm mai mulți bani acestei campanii. Am bugetat o sumă maximă de 4,2 milioane de lei, cu 1,2 milioane de lei mai mult decât anul trecut, prin care vor fi finanțate până la 15 proiecte propuse de timișoreni. Voi propuneți și votați proiectele preferate, noi le finanțăm și le implementăm. Transformarea Timișoarei într-un oraș așa cum ni-l dorim cu toții o putem face doar lucrând împreună”, a transmis primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Suplimentar, reprezentanții primăriei mai amintesc: „Bugetul Participativ din acest an vine cu câteva noutăți și pune reflectorul atenției publice pe comunitățile marginalizate. Astfel, se alocă suplimentar 1,2 milioane de lei pentru proiectele de sprijin care vizează patru Zone Urbane Marginalizate (ZUM), respectiv Fratelia, Ronaț, Polonă și Kuncz. 3 milioane de lei vor fi direcționați spre Bugetul Participativ dedicat proiectelor propuse la nivelul întregului oraș. În cadrul campaniei de Bugetare Participativă, suma propusă pentru fiecare proiect este de maxim 500.000 lei la nivelul întregului oraș, iar pentru zonele marginalizate, suma maximă per proiect este de 300.000 lei. Principalele obiective ale campaniei urmăresc creșterea implicării civice a locuitorilor orașului, dar și adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor, pentru a asigura standarde optime în ceea ce privește calitatea vieții la nivelul întregului municipiu”.

Campania din anul 2022 s-a finalizat cu 8 proiecte câștigătoare, în urma voturilor exprimate de cetățeni. Perioada de implementare a proiectelor se dorește a fi de 1-2 ani. Stadiul implementării se poate urmări pe https://decidem.primariatm.ro/bp. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=65CB8705E1DD3D71C225895E0050D800

