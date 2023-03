Timişoara devine şi capitala voleiului românesc

Echipa de volei feminin CSM Lugoj va juca manşa retur din finala Challenge Cup la Timişoara, sala proprie neîndeplinind criteriile CEV. ”Timişoara, capitala culturală europeană devine şi capitala voleiului românesc pentru câteva zile”, au transmis oficialii CSM Lugoj.

”După două zile de discuţii şi negocieri cu FR Volei şi CEV, am reuşit să stabilim locul de desfăşurare al finalei Challenge Cup. Cu toate eforturile noastre, chiar şi în condiţiile unor îmbunătăţiri aduse sălii noastre, aceasta nu poate îndeplinii criteriile unei finale europene şi a tot ceea ce presupune acest lucru, incluzând şi festivitatea de premiere. Astfel că am fost nevoiţi să găsim variante, iar unele dintre acestea nu au fost deloc ofertante ca distanţă pentru suporterii noştri. După multe discuţii şi cu sprijinul unor oameni fără de care nu se putea obţine acest lucru, am reuşit să stabilim noua noastră casă la Timişoara, în Sala Constantin Jude. Capitala Culturală Europeană devine şi capitala voleiului românesc pentru câteva zile”, a anunţat CSM Lugoj.

Oficialii clubului au mulţumit autorităţilor locale pentru implicarea în rezolvarea situaţiei, dar şi unor oameni din lumea sportului, între care Dragan Petricevic, antrenorul echipei de baschet SCM Timişoara.

Fanii formaţiei CSM Lugoj vor avea la dispoziţie 10 autocare pentru deplasarea la Timişoara în 22 martie, când va avea loc meciul retur din finală.

Manşa tur este programată în 15 martie, pe terenul formaţiei Reale Mutua Fenera Chieri.

CSM Lugoj va juca în premieră o finală de cupă europeană.

