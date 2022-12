Timișoara murdară și decrepită…! Alo, Brantner, se aude?

Timișoara este foarte mudară și în fiecare zi devine tot mai murdară. ”Este decrepită…!”, spunea un distins profesor universitar, ”Ne înșelăm cu imaginea extraordinară a ceea ce a fost cândva Timișoara!”

De fapt opinia generală este că orașul are străzile pline de mizerie, gunoaie, bălării și praf. Nici nu trebuie să hoinărești pe trotuare să te convingi de această situație. Noi am fost, vineri 16 decembrie, numai prin zona Iosefin – Sinaia și am prins mai multe cadre cu murdării pe spațiile verzi, în parcări sau pe marginea trotuarelor.

Ce am putut descoperi? Omniprezentele pet-uri de plastic și doze de aluminiu de bere sau suc, ambalaje de toate felurile și hârtii, pachete goale de țigări, saci plini de gunoaie abandonați peste tot, dar de obicei, pe iarbă. În plus am mai descoperit măști anti-COVID19, porumbei morți și triunghiuri de lapte și chiar coșuri de gunoi distruse și copaci rupți de furtuna de azi noapte…!

Rețelele sociale sunt pline de fotografii ce arată mizeria infernală de pe străzile din Timișoara, stratul de frunze cazute amestecate cu noroi, praf și pământ pe trotuare.

Pentru ca ironia să fie și mai mare, unul dintre sloganurilor actualului primar, Dominic Fritz, în campania electorală, a fost ”Zero gunoi în Timișoara!”

”Uite, boss, așa arată Timișoara reală, nu PR-ul de partid. Așa arată…! Rușine, băăă! Mama voastră de autorități incapabile, că ne-am săturat noi de când tot vă batem obrazul…!”, este mesajul de pe facebook a paginii ”Timișoara murdară!”.

Ce spune legea?

Potrivit HCL 371/2007, modificată prin HCL 206/2009, aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare şi nealimentare, printre care şi chiştoace de ţigări, coji de seminţe, precum şi orice alte deşeuri, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei. Poliţia Locală Timişoara desfăşoară activităţi de urmărire şi îi amendează pe cei care aruncă gunoaiele pe domeniul public sau chiştoacele de ţigări pe stradă şi pe trotuare. Din păcate, poliţiştii sunt în număr prea mic pentru a fi prezenţi în toate aceste locuri enumerate.

De aceea Brantner, care se ocupă cu măturarea și menținerea curățeniei pe străzi, este obligată să își facă datoria așa cum trebuie, dar foarte rar angajații companiei sunt văzuți măturând! Mai grav este că nici nu se poate comunica despre aceste probleme cu responsabilii companiei cu capital străin. Noi am apelat nu numai astăzi la acest telefon de pe pagina lor 0356.918, să le luăm un punct de vedere, dar nimeni nu îți răspunde. Asta-i Timișoara?

