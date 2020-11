Timișoara riscă să intre în carantină! Dominic Fritz: „Poate este mai bine să introducem carantina mai devreme, decât mai târziu”.

Dominic Fritz și-a început mandatul într-un mod neplăcut. Cum Timișoara se află într-o situație destul de sensibilă în privința transmiterii COVID-19, aflându-se, pe 3 noiembrie, la o rată de infectare de 5,68 de cazuri la mia de locuitori, cumulat pe ultimele 14 zile, orașul se poate afla în punctul în care se poate impune carantina. Ieri, secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că localitățile care depășesc pragul ratei de infectare la 14 zile de 6 cazuri la mia de locutori trebuie fie să impună carantina, fie să justifice întemeiat neimpunerea acesteia.

Marți, în cadrul primei sale conferințe de presă, Fritz a spus că prima lui zi oficială a fost ocupată doar de gestionarea crizei. „Am fost implicat 100%, chiar dacă a fost prima zi, în gestionarea crizei COVID, temă care va fi cu noi, nu doar pentru încă mult timp, dar va și domina agenda noastră publică în următoarele săptămâni. Nu mai putem scăpa de a reacționa foarte clar cu măsuri poate și dureroase”, a declarat noul primar.

Fritz, în contextul anunțului lui Arafat, a spus: „Unde suntem? Avem o rată de infectare de aproape 6 la mia de locuitori. Înseamnă că intrăm într-un scenariu de creștere exponențială. Trebuie să spun, din păcate, că este puțin probabil că vom putea evita o carantinare a orașului și a întregii zone periurbane. Ieri, departamentul pentru situații de urgență, prin domnul secretar de stat Arafat, a dat o comunicare ca localitățile care depășesc 6 cazuri la mia de locuitori trebuie să trimită concluzii referitoare la justificarea impunerii sau neinițierii carantinării. Vom fi confruntați foarte curând cu această decizie. Eu nu cred că cineva poate să ia această decizie ușor, dar dacă privim cifrele în față, atunci, dacă realizăm că oricum o să trebuiască să carantinăm zona metropolitană Timișoara, poate este mai bine mai devreme decât mai târziu. Cu fiecare zi, este mai greu să limităm răspunsul. Scopul este să putem, la final de decembrie, să sărbătorim un Crăciun cât de cât normal, să salvăm câte vieți posibil”.

Până acum, măsurile luate de primărie, înaintate de Fritz după consultării cu specialiștii din board-ul său, sunt organizarea unui centru operativ de coordonare, care are peste 10 angajați din primărie, creșterea numărului de paturi cu 50 de la institutul ASCAR, 18 care au și aparate de oxigen, și solicitarea unui nou TIR cu zece paturi ATI. În acest moment, la „Victor Babeș” nu mai sunt paturi ATI libere, iar cele pentru cazurile medii sunt ocupate în proporție de 98%. Fritz a mai discutat și cu un producător de concentratoare de oxigen, pentru ca primăria să poată cumpăra sau închiria cât mai multe. Fritz a cerut angajaților primăriei și realizarea unui site de unde se pot informa timișorenii pe tema COVID-19, covid19.primariatm.ro.

În privința posibilelor măsuri impuse, Fritz a spus: „Trebuie analizate toate măsurile posibile și găsite cele mai eficace. Nu are rost să luăm măsuri doar de dragul măsurilor, ci ne trebuie unele care produc efect. Dacă o măsură nu are niciun efect, nu are rost să trecem prin aceasta. Nu aș vrea, totuși, să exclud nimic. Repet, spitalele noastre sunt pline. În alte țări, aceste măsuri foarte, foarte dure se iau pe când spitalele mai au 20-30% din capacitate. Deja suntem la punctul unde spitalele sunt pline. Trebuie să tranșăm această decizie cât mai curând!”.

Decizia de carantinare a Timișoarei, dacă se impune, va trebui luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Autoritățile locale și județene vor trebui doar să ia decizia dacă se impune sau nu carantinarea și să trimită datele relevante la nivel național, pentru a putea fi analizate și luată cea mai bună decizie.

„Trebuie să limităm contactele, să purtăm mască și să avem grijă la distanță și igienă. Vă rog să aveți grijă și să respectați toate măsurile pentru a putea trece, împreună, prin această perioadă grea”, a încheiat Dominic Fritz.

