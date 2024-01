Timișorean împușcat in abdomen la o partidă de vânătoare. A fost transportat la spital cu elicopterul SMURD

Timișorean împușcat in abdomen la o partidă de vânătoare. A fost transportat...

Un barbat din Timisoara a ajuns la spital, duminica dimineata, cu o rana la nivelul abdomenului. Primele informatii indica faptul ca bărbatul participa la o partida de vanatoare si a fost impuscat. Conform mai multor surse, fondul de vanatoare unde s-a petrecut incidentul, in zona localitatii Brestovat, ar apartine AJVPS Timis. La locul incidentului a ajuns un echipaj de la statia de ambulanta Topolovatu Mare, care i-a acordat barbatului primul ajutor. In cateva minute, in zona a ajuns si un elicopter SMURD, care l-a preluat pe barbat si l-a transportat la spital.

Martorii evenimentului au declarat pentru Lugoj Info.ro ca vanatorul era constient in momentul in care a fost transportat la spital. Aceleasi surse sustin ca victima a participat la o partida de vanatoare la mistret, la goana.

Politistii au inceput o ancheta care sa stabileasca imprejurarile in care a avut loc acest eveniment.

Comentarii

comentarii