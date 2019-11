Timișoreanul Valeriu Lupu, membru PMP, directorul companiei Banat Air implicată în tragedia de la Verona, soldată cu 48 de morți, numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Timișoreanul Valeriu Lupu, membru PMP, a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Lupu a avut suportul deputatului Cornel Sămărtinean, șeful PMP Timiș, cei doi deținând în 2010, pe vremea guvernării PD-L funcții de conducere la Aeroportul Timișoara.

”De numele lui Lupu este legată una dintre cele mai mari tragedii aeriene. Până în 1995, Lupu a fost director al companiei Banat Air. Din cauza sa, la 13 decembrie 1995, 41 de pasageri şi șapte membri ai echipajului unei curse Banat Air şi-au pierdut viaţa după ce avionul companiei pe care o conducea s-a prăbuşit imediat după decolarea de pe Aeroportul din Verona. Lupu a fost dat în judecată de toate rudele celor morţi în accident, după ce autorităţile italiene au concluzionat că de vină a fost chiar Valeriu Lupu, cel care nu a aprobat plata pentru degivrarea avionului înainte de decolare. Preţul zgârceniei: 50 de morţi pentru o degivrare care costa 500 de euro”, a notat jurnalul.ro.

PMP a negat, printr-un comunicat de presă, implicarea lui Valeriu Lupu în tragicul accident din 1995, petrecut pe Aeroportul Verona:

”1) Societatea Banat Air Service, condusa de dl. Valeriu Lupu, a inchiriat un zbor charter ce urma sa fie executat de compania ROMAVIA. Toate responsabilitatile privitoare la desfasurarea zborului respectiv, reveneau companiei ROMAVIA.

2) Dovada acestui fapt, o reprezinta faptul ca concluziile COMISIEI DE ANCHETA din ITALIA, au evidentiat in mod clar, faptul ca nici un moment Banat Air Service sau dl. Lupu Valeriu, nu au avut nici o vina, intrucat nu aveau responsabilitati cu privire la desfasurarea acelui zbor.

Concluzia finala este ca nici compania Banat Air Service si nici dl. LUPU Valeriu personal, nu au avut ca si consecinta responsabilitati juridice sau penale in legatura cu acea catastrofa.

In acest context, consideram ca unele informatii aparute in spatiul public, vizeaza doar defaimarea persoanei dlui Lupu Valeriu si are legatura cu numirea acestuia in calitate de secretar de stat”, transmite PMP.

