Timișoreni sunt invitați, vineri, la Memorialul Revoluției pentru a marca 34 de ani de la Revoluția Română

Toți cei interesați sunt invitați să participați, vineri, 15 decembrie 2023, începând cu ora 13, la sediul Memorialului Revoluției din Timișoara, str. Oituz nr. 2B, la o serie de acțiuni prilejuite de împlinirea a 34 de ani de la începutul Revoluției Române.

Manifestările sunt organizate de Platforma pentru Memorie și Conștiința Europeană, Societatea Timișoara, Nouă Revista de Drepturile Omului, Asociația Memorialul Revoluției, Asociația 15 decembrie – ziua solidarității româno-maghiare, Editura Pavesiana și Institutul Polonez.

Programul

13:00 – vernisarea expoziției ” Gulag ”/ Platforma pentru Memorie și Conștiința Europeană; cofinantatori – Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia și Fundația Națională Poloneză. Curator Wojciech Bednarski (PMCE)

13:45 – lansarea Noii Reviste de Drepturile Omului (NRDO) nr.4/2023 și decernarea premiului revistei pe anul 2023;

14:30 – Asociația ”15 decembrie – ziua Solidarității româno-maghiare ” Prezentare. Scopuri. Acțiuni – Dezbatere

15:15 – lansarea cărții Adio CEAUȘESCU. Trei tineri din Romagna dincolo de Cortina de Fier, de Andrea Riceputi și Maurizio Paganelli

16:00 – filmul ”Dittatura Last Minute – Aventurile unor italieni în Est” (”Cel mai bun film” la San Diego Movie Awards, California) (1h44min)

December 15th, 2023

The Platform for European Memory and Conscience, the TIMIȘOARA Society, the New Revue for Human Rights, the Association Revolution Memorial, the Association December 15th – day for Romanian-Hungarian Solidarity, the PAVESIANA Publishing House and the Polish Institute

kindly invite you on Friday, December 15th, 2023, from 1 PM, at the Revolution Memorial, Timișoara, Oituz street no. 2B, în their common events, occasioned by the 33 years from the beginning of the Romanian Revolution.

1,00 PM – opening of the exhibition GULAG – the Platform for European Memory and Conscience. Cofinancer – Ministry of Culture and Național Heritage Republic of Poland, Polish Național Foundation. Curator – Wojciech Bednarski (PEMC)

1,45 PM – presentation – no.4 of the New Revue for Human Rights and awarding of the Prize of the Revue, for the year 2023

2,30 PM – the Association DECEMBER 15th – day for Romanian-Hungarian Solidarity. Presentation. Goals, Actions. Debate.

3,15 PM – book presentation – ADIO CEAUȘESCU. Three Young People from Romagna beyond the Iron Curtain, by Andrea Riceputi and Maurizio Paganelli

4,00 – film presentation – DITTATURA. LAST MINUTE – the Adventures of a Goup of Italians în the Est. – duration of the film 1h44min.

