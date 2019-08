Tinerii evadaţi din Buziaș, depistaţi într-o pădure din Olt. Polițiștii au tras focuri de armă, dar i-au scăpat

Doi tineri care au evadat din Centrul pentru Măsuri Educative Buziaş din Timiş sunt căutați chiar în aceste momente, după ce au fost depistați pe raza județului Olt. Oamenii legi au tras două focuri de avertisment, însă fugarii nu s-au speriat. Pe urmele lor sunt peste 120 de jandarmi și polițiști, alături de câini de urmă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, peste 120 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi echipe ale Serviciului de Acţiuni Speciale Olt, cu sprijinul colegilor din Teleorman, al piloţilor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi împreună cu voluntarii Asociaţiei “Rescue 4×4”, folosind inclusiv câini de urmă îi caută pe cei doi fugari, care au evadat din Centrul pentru Măsuri Educative Buziaş, judeţul Timiş.

“În urmă cu aproximativ două ore, poliţiştii au observat, pe raza localităţii Gârcov, un autoturism despre care existau informaţii cu privire la faptul că ar fi fost folosit pentru deplasarea celor în cauză. În timp ce verificau împrejurimile, poliţiştii au observat doi tineri cu semnalmentele celor căutaţi, iar la vederea forţelor de ordine, aceştia au fugit într-o zonă împădurită. Au fost efectuate două focuri de avertisment cu armamentul din dotare, în plan vertical. În urma acestora nu au rezultat victime sau pagube materiale”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt, potrivit news.ro.

Claudiu Soare era in Centrul de Reeducare Buzias pentru furt calificat si avea de ispasit 1 an si 10 luni. Colegul sau Samuel Teglas avea de stat 2 ani 204 zile pentru tainuire, sustin reprezentantii Penitenciarului Timisoara, in subordinea caruia sa afla centrul de la Buzias. Acum vor fi cercetati pentru evadare si isi vor prelungi sederea.

O ancheta administrativa a fost demarata de catre conducerea Centrului Educativ Buzias pentru a analiza conditiile in care s-a produs evadarea celor doi tineri.

Oamenii legii continuă căutările pentru prinderea celor doi.

