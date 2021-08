TM2023. A început Rod Festival – Zilele Recoltei Cinematografice 2021

Departe de lumea dezlănțuită a marilor festivaluri, populată cu politicieni, sponsori și campanii pe social media, departe de centrul Timișoarei, supraofertat cultural în aceste zile, acolo, în mijlocul comunităților închise și al grupurilor marginale din cartiere, cătune, sate, penitenciare, centre pentru minori, azile de noapte sau cămine pentru bătrâni a început cea de a doua ediție a Rod Festival – Zilele Recoltei Cinematografice, un eveniment DocuMentor. O caravană culturală va trece prin douăzeci de locații, din cinci județe și se va termina în Serbia, la Novi Sad, oraș partener al TM2023. La Rod Festival, filmul, teatrul independent, spectacolul de circ și fotografia de artă se vor întâlni cu oameni pentru care accesul la cultură este unul dificil sau chiar imposibil. Acesta este unul dintre cele mai ample experimente sociale organizate la granița dintre centru și periferie, care constă în evenimente de anvergură mică și ateliere, gândite de către sectorul cultural independent din Timișoara ca o extensie a bidbook ului care a dus la câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021/2023 de către orașul Timișoara.

Rod 2021 își propune să dea voce României și Europei, uitate și regăsite, și să dărâme barierele care separă

periferia de centru. Caravana Rod este însoțită pe parcursul ei de o caravană medicală organizată în parteneriat cu Asociația ATI Aurel Mogoșeanu, din Timișoara, coordonată de dr. Dorel Săndesc, care va oferi gratuit servicii medicale, teste, vaccinuri și educație sanitară tuturor celor interesați.

Până în anul 2023, când Timișoara va fi Capitala Europeană a Culturii, Festivalul Rod își propune să devină un fenomen european cu peste o sută de evenimente de mică anvergură, organizate în nouă țări europene.

Intrarea la evenimentele Rod 2021 este liberă în limita locurilor disponibile. Caravana Rod de anul acesta a început sâmbătă 21.08, la Costești, în jud. Hunedoara, a continuat duminică, 22.08, la Poieni, comuna Pietroasa jud. Timiș și urmează să ajungă, în viitorul imediat, în următoarele locații:

24 august/ Jimbolia, Casa de Cultură

ora 20,00 – documentar: Acasă, de Radu Ciorniciuc – 1 h 26 min.

ora 21,30 – scurtmetraj de ficțiune: 2 lei,60 de Camelia Popa – 24 min.

ora 22,00 – documentar: The New Gypsy Kings de Liviu Tipuriță – 59 min.

26 august/ Penitenciar Popa Șapcă, secția Buziaș

ora 18,00 – teatrul Auăleu, cu spectacolul Huo – aprox 1 h

ora 19,00 – documentar: Acasă de Radu Ciorniciuc – 1 h 26 min.

27 august/ Buziaș, Teatrul de vară

ora 19 – teatrul Auăleu, cu spectacolul Huo – aprox 1 h

ora 20 – animație pentru copii: Peter iepurașul – 1 h 35 min.

ora 21,40 – documentar: Acasă, de Radu Ciorniciuc – 1 h 26 min.

28 august/ Buziaș, Teatrul de vară

ora 19 – animație pt copii: Yeti, Omul Zăpezilor – 1 h 37 min.

ora 20,40 – film de ficțiune: Berliner de Marian Crișan – 1 h 33 min.

29 august/ Lugoj

Amfiteatrul exterior, Universitatea Europeană Drăgan

ora 18 – teatrul Auăleu, cu spectacolul: Ferma – aprox 1h

ora 19,10 – animație pentru copii: Yeti, Omul Zăpezilor – 1 h 37 min.

ora 21 – documentar: The New Gypsy Kings de Liviu Tipuriță – 59 min.

30 august/ Lugoj

Amfiteatrul exterior, Universitatea Europeană Drăgan

ora 18 – teatrul Auăleu, cu spectacolul Huo – aprox 1 h

ora 19 – animație pentru copii: Peter iepurașul – 1 h 35 min.

ora 20,40 – film de ficțiune: Berliner de Marian Crișan – 1 h 33 min.

31 august/ Nădrag, Scena de lângă parc

ora 18,30 – animație pentru copii: Yeti, Omul Zăpezilor – 1 h 37 min.

ora 20,10 – documentar: The New Gypsy Kings de Liviu Tipuriță – 59 min.

ora 21,15 – film de ficțiune: Aferim de Radu Jude – 1 h 48 min.

ROD Festival continuă până la sfârșitul lunii octombrie. Revenim cu detaliile ulterioare.

ROD Festival – Zilele Recoltei Cinematografice este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.

Proiect susținut de Consiliul Județean Timiș și Centrul Național al Cinematografiei.

Parteneri: KineDok, One World România, Universitatea de Vest Timisoara, Cinepub, Kuda.org (Serbia), Best of Timisoara

Caravana Medicală Împreună pentru viață/ Asociația Pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, Timișoara. Sponsori: Hella și Groupama. Participarea este permisă doar persoanelor vaccinate, care au cel puțin zece zile de la finalizarea schemei de vaccinare, a persoanelor care prezintă un test negativ RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau un test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore. Minorii sub 16 ani sunt exceptați de la prezentarea dovezilor enumerate mai sus. La evenimentele din cadrul ROD 2021 este obligatorie purtarea măștii de protecție – a explicat Călin Meda, documentor.

