Traficantul de cocaină sârb care-l aproviziona pe interlopul Lucian Boncu, condamnat definitiv la 11 ani de închisoare

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat verdictul final in dosarul in care a fost judecat unul dintre cei mai importanti traficanti de cocaina din Romania, printre ai carui clienti s-a aflat si Lucian Boncu (foto), liderul lumii interlope din Timisoara. Milorad Dumitru Mladenovici, cetatean de origine sarba, a beneficiat de o reducere semnificativa a pedepsei primite de la instanta de fond, astfel ca de la 16 ani si jumatate de inchisoare a ajuns la „doar” 11 ani.

Nu se stie, deocamdata, motivul clementei judecatorilor din apel, insa se banuieste ca traficantul sarb si-ar fi adus aminte de numele unor colaboratori, pe care le-ar fi impartasit procurorilor in ultima parte a anchetei.

Revenind la hotararea definitiva a Curtii de Apel Bucuresti, pronuntata la termenul din 1 februarie 2022, Milorad Dumitru Mladenovici a primit o pedeapsa de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, o alta pedeapsa de 6 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic international de droguri de mare risc, in forma continuata, o pedeapsa de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata, o pedeapsa de 2 ani si sase luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de punere la dispozitie a unei locuinte in vederea consumului ilicit de droguri, in forma continuata, o pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri de mare risc, pentru consum propriu si o pedeapsa de 1 an si sase luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.

Instanta a contopit pedepsele principale stabilite, respectiv 5 ani inchisoare, 6 ani inchisoare, 5 ani inchisoare, 2 ani si sase luni inchisoare, 1 an inchisoare si 1 an si sase luni inchisoare, aplicand inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare, la care a adaugat sporul obligatoriu de 5 ani inchisoare, Prin urmare, Mladenovici Dumitru Milorad urmeaza sa execute pedeapsa rezultanta de 11 ani de inchisoare.

In august 2020, instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, il condamnase pe inculpatul de origine sarba la 16 ani si sase luni inchisoare.

Alaturi de Mladenovici, in acelasi dosar au fost condamnate alte doua persoane. Valentin Hartu, acuzat de constituire de grup infractional organizat si trafic international de droguri de mare risc in forma continuata, a primit o pedeapsa de 6 ani si sapte luni de inchisoare, iar Negomireanu Bogdan Sergiu a primit pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. In cazul sau, instanta de apel a decis sa suspende sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani inchisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani.

Milorad Mladenovici ii avea printre clienti si pe Lucian Boncu, un lider interlop din Timisoara ce a fost arestat preventiv dupa ce a comandat asasinarea unui jurnalist. In arest, acesta ar fi acceptat sa colaboreze cu procurorii DIICOT si l-ar fi „dat in primire” pe traficantul de origine sarba. Acesta le-a descifrat procurorilor unele expresii care se regaseau in stenogramele interceptarilor telefonice si a povestit ce se intampla in locuinta pe care traficantul sarb o are in Timisoara.

Potrivit unor surse judiciare, cu toate ca, de-a lungul timpului, au existat interceptari in care Boncu vorbea despre pedepsirea unor turnatori, care nu respectasera legea tacerii, acesta a dat o declaratie, in fata procurorilor DIICOT, din structura centrala, in care si-a denuntat doi prieteni. Este vorba despre Radu Alin Novac, zis Jack, si traficantul de origine sarba Dumitru Milorad Mladenovici, cunoscut anchetatorilor romani pentru afacerile cu droguri orchestrate la nivel international.

Ca urmare, Lucian Boncu le-ar fi explicat anchetatorilor ca, in perioada in care a fost consumator de cocaina, obisnuia sa se aprovizioneze de la de la Novac. Mai mult, liderul interlop a explicat si faptul ca, intre el si dealerul sau a existat si o relatie de prietenie, in virtutea careia l-ar fi imprumutat pe acesta cu 23.500 de euro, bani pe care Novac nu ar fi reusit sa-i returneze integral, drept pentru care ar fi ramas cu o datorie de 4.500 de euro. In acest sens, Boncu le-a spus procurorilor ca barbatul s-ar fi oferit ca, de restul de bani, sa-i dea cocaina.

De asemenea, a explicat anchetatorilor si ce s-a intamplat in casa traficantului de origine sarba, la 28 ianuarie 2019, data la care procurorii obtinusera mai multe interceptari telefonice.

„Am citit nota de redare a convorbirilor telefonice din 28.01.2019, ora 18,16, pe care a purtat-o Novac Alin Radu si precizez ca prin sintagma „magazinul de lebede” i-am sugerat acestuia ca sunt acasa la Mladenovici Dumitru Milorad. Expresia „magazinul de lebede” am preluat-o de la Mladenovici Dumitru Milorad si Novac Radu Alin si cred ca acestia se refereau la cocaina”, a dezvaluit Boncu.

”Am citit si procesul verbal in care urmator si confirm ca in cursul aceleiasi zile am fost la locuinta lui Mladenovici Dumitru Milorad unde a venit si Novac Radu Alin si cred ca scopul acestuia a fost sa imi achite o parte din datorie. Cred ca, cu acea ocazie, a mers la Mladenovici Dumitru Milorad intrucat au mai fost situatii in care s-a mai oferit sa plateasca din datoriile lui Novac Radu Alin”, a mai spus Lucian Boncu procurorilor DIICOT.

Sursa: impactpress.ro

