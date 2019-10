Traian în Dacia, premieră națională la Opera Timișoara – în seria de manifestări ce deschid programul TM2021

Joi, 31 octombrie, Opera Națională Română Timișoara, Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii și Asociația Fucina Griselini au făcut o prezentare a marelui spectacol, din seria de evenimente ce vor avea loc în deschiderea programului Timișoara 2021.

Astfel, în premieră națională, la Opera Timișoara, director Cristian Rudic, va fi pus în scenă, în 7 februarie 2019, ineditul spectacol intitulat Traian în Dacia, de Giseppe Nicolini – unica operă existentă în lume cu acest subiect.

Simona Neumann, directorul Asociației TM2021, a spus că opera este una dintre marile manifestări ce vor marca deschiderea oficială a anului Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii. Lucrarea reprezintă un simbol concret al atașamentului pe care comunitatea italiană din Banat îl are față de verii români. Este un simbol al profundei afinități culturale dintre cele două popoare, o moștenire comună ce face ca prezența italienilor pe aceste meleaguri să fie în armonie cu românii.

Spectacolul are loc datorită muncii laborioase de recuperare și transcriere a partiturilor lucrării aproape uitate Traian în Dacia, de către maestrul Enrico Cannata, cu sprijinul maestrului Cristian Rudic, directorul Operei Naționale Timișoara. Evenimentul are loc sub patronajul Asociației Timișoara 2021 și al Asociației Fucina Griselini, responsabil cultural Gianluca Testa, Fucina Italica Griselini.

”Ne-am oprit la acest spectacol datorită titlului ofertant și a autorului, care la vremea lui a fost un autor faimos. Este de mare anvergură această lucrare, mai ales prin prezența a doi artiști internaționali, domnul David Crenseczi și domnul Dragoș Buhagiar, regizor este domnul Silviu Purcărete, un alt artist de talie mondială. Cred că echipă mai bună nu putea fi”, a spus Cristian Rudic.

Regizor artistic al spectacolului este Silviu Purcărete, scenograf, Dragoș Buhagiar, dirijor, David Crescenzi, concert-maestru Ovidiu Rus, șef atelier producție, Adriana Geru, artiști vocali invitați: Valer Barna Săbăduș, soliști ai Operei Timișoara, iar atelierele de producție sunt ale ONR Timișoara. Evenimentul este finanțat de Ministerul Culturii, de ATCEC și de o serie de sponsori din comunitatea italiană din Timișoara și alții.

