Transformarea Pieței Traian. Cartierul istoric renaște din propria cenușă – foto

Unul dintre cele mai prăfuite şi lăsate de izbelişte cartiere ale Timişoarei, istoricul Fabric, se va transforma spectaculos în câţiva ani, în urma unei investiţii de fonduri europene. Până atunci însă în Traian a început deja să se coaguleze o nouă pătură socială. Tinerii din grupul “Cetăţean de Traian” au început schimbarea. E vorba de tineri antreprenori, rezidenţi dorinici de pro-activism.

Obiectivul nu este unul uşor: transformarea unui cartier istoric şi emblematic, din cel mai ocolit în cel mai râvnit.

“În 2020 am început cu asociația și a evoluat totul repede. La început am fost eu cu soția mea și am dorit să ne promovăm mica noastră afacere pe care am deschis-o în zonă. Am găsit și alți negustori de tip nou și am început să ne promovăm reciproc pe Facebook, povesteam cât de fain e în Traian. Și iată că după nici doi ani organizăm un festival la o scară mare. Am vrut să profităm și de context, să facem ceva pentru Capitala Culturală Europeană”, a spus Sergiu Lazin, unul din membrii fondatori ai grupului Cetăţean de Traian, proprietarul cafenelei Am/Pm.

Festivalul Impuls, un succes

Încercarea de a da un imbold noţiunii de “comunitate” a continuat cu organizarea primului târg de Crăciun din Piaţa Traian. În week-end-ul care a trecut s-a desfășurat și primul festival din Traian, Festivalul Impuls.

“Festivalul nostru a ieșit așa cum trebuie să iasă un prim festival, să nu meargă totul strună. În prima zi a fost vreme perfectă, artiștii au fost excepionali, publicul a fost numeros. Seara s-a încheiat cu concertul cu Golan. A doua zi a plouat. Am avut circ stradal, teatru Basca și am avut Balkan Gipsy Orchestra din Barcelona și Malox din Israel. În ultima seară, am avut spectacolul cu Analia Selis și Orchestra Filarmonicii Banatul, Marton Hangacsi din Ungaria și trupa Lalala din Turcia. A fost o experiență intensă și interesantă. Ne-am făcut foarte mulți prieteni noi care au ieșit la concerte”, a mai spus Sergiu Lazin.

Noii comercianți din Traian

Fabricul a fost cândva recunoscut pentru manufacturile sale, breslele şi meşteşugarii săi. În ultimele decinii Piaţa Traian trăia mai mult din amintiri. Toată lumea s-a orientat spre centrul istoric, economic, cultural sau social, acolo unde se întâmpla aproape totul.

Noii comercianţi din Traian s-au extins pe una dintre laturile pieţei, înşiraţi, unul lângă altul.

“Încercăm să atragem și alții. Tot timpul când se eliberează câte un spațiu comercial încercăm să-l promovăm. Lucrurile nu se mișcă așa cum ne dorim, pentru că ne paște și o criză. Spațiile se închid. Nu se mișcă lucrurile nici cu renovarea clădirilor istorice. Știm sigur că una intră în renovare, la nr.5, care va fi introdusă în circuitul HoReCa, la parter fi cafenele, un mic restaurant, iar la etaj cazări”, a mai spus Sergiu Lazin.

Poduri de legătură între oameni

Nu cu mult timp în urmă în zonă erau văzuţi în special persoane în vârstă, oameni cu condiţii materiale modeste. Zona pieţei a fost loc de refugiu pentru diverse persoane fără adăpost, mulţi s-au aciuit în clădirile nelocuite.

“Am vrut să face poduri de legătură între diversele categorii care trăiesc și în cartierul Fabric, dar și între restul orașului. Această categorie uneori mai defavorizată a participat la evenimentele noastre. Am făcut un eveniment mai de anvergură și în ideea de a atrage public nu doar din cartier. Activăm aici tot timpul și foarte multă lume ne spune că s-au săturat de centrul vechi, multă lume consideră că acest loc e o alternativă interesantă. Asta ne-am propus, o zonă alternativă față de centrul orașului. Vrem să o creștem cu afaceri mici, de familie, cu produse locale”, a mai declarat Lazin.

Marea reabilitare din Fabric

Patru pieţe şi 12 străzi din zona Traian vor intra într-un amplu proces de reabilitare, aşa cum s-a întâmplat cu zona centrală în urmă cu câiva ani: se vrea un loc de recreere şi relaxare pentru cetăţeni, cu multe scuaruri, spaţii publice, culturale, verzi, pietonale şi pentru biciclete.

“Noi am fost și la o sesiune de dialog înainte să se facă dezbaterea cu propunea proiectului de Primărie, înainte ca arhitecții să se apuce de proiect. A fost o întâlnire constructivă, ne-am spus punctul de vedere. Ne-am referit strict la Piața Traian, pentru că aici activăm, cum îl vedem ca un spațiu de evenimente culturale”, a mai afirmat Sergiu Lazin.

Piaţa Traian – centrul Fabricului, care s-a numit în trecut Kossuth ter şi Hauptplatz, a fost proiectată în 1740. Aici se desfăşurau târgurile săptămânale. La mijlocul secolului al XIX-lea, mai bine de jumătate din întreaga populaţie civilă a Timişoarei, locuia în Fabric.

Comentarii

comentarii