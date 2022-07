Trupa ucraineană care a câștigat Eurovision 2022, cap de afiș la Ziua Timișoarei

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a anunțat programul pentru evenimentele din cadrul Zilei Timișoarei. Timp de trei zile, între 1 și 3 august, în Parcul Rozelor vor fi prezenți numeroși muzicieni, dansatori, pictori și fotografi. Printre altele, vorbim de Kalush Orchestra (trupa câștigătoare a Eurovision 2022), Phoenix, Horia Brenciu, Rezident Ex, Ansamblul Timișul, dar și alții.

Mai multe detalii oferă reprezentanții Casei de Cultură și Primăriei Timișoara:

„Cap de afiș este Kalush Orchestra din Ucraina, care a câștigat anul acesta premiul Eurovision, cu melodia «Stefania», atrăgând simpatia publicului de pe întreg continentul. Aflată într-un turneu internațional, pe 3 august, trupa concertează pentru prima dată în fața publicului românesc, aici, la Timișoara, de ziua orașului.

Formația timișoreană Phoenix va fi gazda unei seri de sărbătoare, la 60 de ani de la înființarea ei, seară în care, alături de prieteni și foști membri Phoenix, vor urca pe scenă Rezident Ex, Ansamblul «Timișul» și orchestra Filarmonicii «Banatul», într-un concert unic, ce va aduce aminte de cântecele care au bucurat generații.

Horia Brenciu&HB Orchestra și Ovidiu Lipan Țăndărică&Fanfara din 10 Prăjini și Balcano întregesc spectacolele de anul acesta.

Urcă pe scena din Parcul Rozelor, în cele 3 zile de sărbătoare (1-3 august), și două trupe locale cunoscute: JazzyBIT și Allover.

Pe lângă programul bogat de concerte, timișorenii sunt invitați la o ambițioasă călătorie în imagini prin Timișoara, în expoziții montate în diverse locuri din oraș, disponibile pe tot parcursul lunii august”.

PROGRAM

20:00 Parcul Rozelor Concert JazzyBIT, cărora li se alătură mai tinerii Allover. Încheiem seara cu un concert exploziv marca Horia Brenciu & HB Orchestra.

August

19:30 Parcul Rozelor PHOENIX 60

O seară de sărbătoare, cu prieteni și membri Phoenix din ultimii 60 de ani, cu o „introducere” a trupei.

Invitat special: orchestra „Filarmonicii Banatul”

3 August

20:00 Parcul Rozelor Ansamblul Timișul & Traian Jurchela, Pera Todorovici, Doriana Talpeș, Bela Todor, Renate Binkitsch

Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara din 10 Prăjini & Balcano

Invitat special:

KALUSH ORCHESTRA, câștigătorul EUROVISION 2022

Aflați în turneu în Europa și în America, KALUSH ORCHESTRA cântă pentru prima dată în România.

Așa cum am anunțat anterior pe pagina noastră de Facebook, programul zilei de 3 August ar fi trebuit să se încheie cu un concert Kusturica & The No Smoking Orchestra, care a fost amânat, de comun acord cu artistul.

PUNȚI PESTE ORAȘ

„Fundalul” pe care se vor desfășura aceste spectacole sunt câteva expoziții montate pe poduri din oraș:

Podul Michelangelo expoziție Claudia Tănăsescu

Podul Mihai Viteazul (Prințul Turcesc) expoziție Alin Zelenco

Podul Badea Cârțan expoziție Daliana Iacobescu

Podul Maria expoziție Costantin Duma

Podul Ștefan cel Mare expoziție Cătălin Anghel

POFTIM CULTURĂ!

Expoziție de fotografie, cuprinzând imagini reprezentative ale principalelor instituții culturale din Timișoara. Organizată în parteneriat cu Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Muzeul Național de Artă Timișoara, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Expoziția poate fi vizitată în Piața Libertății, în perioada 1 August – 15 Septembrie 2022.

TIMIȘOAREI, CU DRAGOSTE

Expoziție colectivă a membrilor Asociației Romul Ladea

1-31 August 2022, Galeria Rotonda

„A devenit tradiție ca artiștii membri ai acestei asociații, să vină cu lucrări omagiale, în onoarea orașului nostru – vechea și totodată moderna urbe de pe Bega.

Expoziția „Timișoarei, cu dragoste” cuprinde lucrări elaborate cu multă dăruire, executate în tehnici diferite: pictură, grafică, sculptură și modelaj”, declară Reghina Tîrnoveanu, grafician, membru al Asociației „Romul Ladea” și curator al expoziției.

Expozanți:

Balintoni Corina, Bel Ana Cecilia, Bratu Loredana, Chindriș Leila, Ghineț Florin, Ghineț Oana, Grigoroae Slavița, Guțiu Steluța, Hadiji Maria, Horga Mihaela, Lăzărescu Sanda, Leahu Michaela, Leucean Eva, Lucaci Păsărariu Grațian, Martiniuc Iulia, Mihăilă Denisa, Molnar Geza, Paree Hahn Magdalena, Pietreanu Gabriela, Popovici Gabriela, Popovici Nicolae, Stanca Laura, Ștef Vărșăndan Lidia, Tăbuică Alexandra, Voicu Emilia, Zamșa George, Zarioiu Ali.

ORAȘUL PUSTIU – expoziție de fotografie Alin Zelenco, la Infocentru Turistic, Str. Alba Iulia nr.2, unde poate fi vizitată în perioada 1-30 August 2022.

