Trupul bărbatului găsit înecat în Timiș a fost identificat

Politistii lugojeni au reusit identificarea trupului neinsufletit gasit plutind pe raul Timis.

In urma cu mai bine de o saptamana, cadavrul a fost observat de o femeie care traversa pasarela Leucuta, iar aceasta a dat alarma. Pana ca pompierii sa isi lanseze barcile si sa scoata trupul la mal, corpul a disparut sub apa in apropierea podului de fier de cale ferata din zona Cotu Mic. Dupa cateva ore de cautari, echipele de recuperare-salvare au gasit cadavrul si l-au adus la mal. Politistii au verificat toate persoanele disparute insa semnalmentele nu au corespuns nici in judetul Timis si nici in Caras-Severin. Identitatea victimei a fost stabilita in aceste zile, cand la sediul politiei Lugoj a venit un barbat care a anuntat ca i-a disparut fratele in varsta de 57 de ani. Oamenii legii au facut imediat legatura si trupul a fost recunoscut de catre familie, la morga din Lugoj. Se pare ca barbatul a venit in urma cu cateva zile din Germania. Dupa incheierea formalitatilor in astfel de cazuri, cadavrul a fost predat familiei pentru a fi inmormantat. Politistii au anuntat ca necropsia a stabilit ca barbatul a murit inecat.

Sursa: LugojInfo.ro

