Tuberculoza – ucigașul infecțios. Rată de vindecare de 85,9%, în Timiș. Cea cu tulpini rezistente, sub 50%

Statisticile arată că Tuberculoza (TB) rămâne cel mai de temut ucigaș infecțios la nivel mondial, în fiecare zi peste 4.300 de persoane pierzându-și viața din cauza acestei boli care poate fi prevenită și vindecată.

Totodată, aproape 10 milioane de persoane se îmbolnăvesc anual de TB. Cu toate acestea, eforturile conjugate de luptă pentru combaterea acestei maladii și politicile promovate la nivel mondial au dus la salvarea, doar în ultimul sfert de veac, a peste 74 de milioane de vieți.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), majoritatea persoanelor care suferă de această boală trăiesc în țări cu venituri medii și mici pe cap de locuitor.

Data de 24 martie a fost aleasă pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei, întrucât în această zi, în urmă cu 141 de ani, bacteriologul german Robert Koch a anunțat descoperirea bacilului care provoacă această boală, deschizând calea spre diagnosticarea şi vindecarea acestei maladii. Este o zi în care se urmărește sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecințele acestei afecțiuni asupra sănătății publice, dar și a impactului pe care îl are în plan social și economic. Nu în ultimul rând, marcarea unei zile a luptei împotriva unei boli ce poate fi, de fapt, eliminată, urmărește să atragă atenția și asupra modalităților de prevenție și combatere a acestei maladii cumplite.

Sloganul ales pentru a marca în acest an Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei este „Da! Putem elimina TB!”. Comunitatea medicală internațională își propune să inspire speranță și să încurajeze investiții crescute în domeniul combaterii acestei boli, o implementare mai rapidă a noilor recomandări ale OMS, adoptarea inovațiilor care să ajute la un tratament cât mai eficient, acțiuni accelerate în lupta împotriva TB, dar și o colaborare multisectorială pentru eliminarea acestei maladii.

În ultimii 20 de ani, în România, s-au înregistrat progrese importante în asigurarea controlului tuberculozei. Cu toate acestea, la cinsprezece ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România continuă să ocupe primul loc în regiune la numărul de cazuri, în 2022 incidența globală a tuberculozei fiind în țara noastră de 46.1 procente la suta de mii de locuitori (8.824 cazuri), cu mult peste valorile medii la nivel european. Similar cu trendul endemiei la nivel național, în Timiș, în anul 2022, această boală a atins valori sub media pe țară, de 38.7 procente la suta de mii de locuitori (272 cazuri).

Pandemia COVID -19, cu o rată de mortalitate dintre cele mai înalte din ultimii 100 de ani, a condus la o scădere artificială a principalilor indicatori de impact ai TB, atât la nivel mondial (cu peste 28%), cât și la nivel național (cu până la 35%) și, implicit, la nivelul județului Timiș (cu până la 18%), în special în perioada 2020-2022.

O problemă reală de sănătate publică ramâne însă tuberculoza chimiorezistentă, care ridică serioase obstacole în controlul TB în întreaga lume. Dacă în prezent, în România, tuberculoza cu tulpini sensibile are o rată de vindecare de peste 83% (în județul Timiș de 85,9%), cea cu tulpini rezistente la medicamentele cele mai eficiente are şanse de vindecare destul de reduse, sub 50% la nivel național (similar și la nivelul județului Timiș).

În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică. Drept urmare, intervenţiile făcute prin Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) urmăresc asigurarea gratuită a serviciilor centrate pe pacient (prevenție, diagnostic, tratament și activităţi de informare, educare, comunicare) în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății – a aexplicat Adriana Socaci, cadru didactic asociat, președinta secțiunii TB a Societății Române de Pneumologie, coordonator tehnic județean PNPSC Timiș.

Comentarii

comentarii