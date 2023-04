Un agent de la Postul de Poliție Moșnița Nouă a denunțat un șofer care l-a mituit cu 500 de euro. Procurorii au reușit prinderea în flagrant a mituitorului

Parchetul de pe langa Tribunalul a finalizat rechizitoriul intr-un dosar de coruptie in care a fost implicat un agent de la Postul de Politie Mosnita Noua si a dispus trimiterea in judecata a unui barbat care i-a oferit 500 de euro politistului pentru a inchide un caz de alcool la volan.

Angajatul Ministerului de Interne a sesizat organele judiciare, care, in data de 1 februarie 2022, au organizat prinderea in flagrant a mituitorului.

”In fapt a fost retinut ca in data de 25.01.2022, inculpatul i-ar fi promis unui agent de politie din cadrul Postului de Politie Mosnita Noua, cu titlu de mita pentru neexercitarea in mod corespunzator a atributiilor de serviciu, in vederea dispunerii unei solutii favorabile intr-un dosar in care inculpatul era cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, respectiv in vederea restituirii permisului de conducere retinut de organele de politie, iar in data de 01.02.2022 inculpatul i-ar fi remis agentului, in acest scop, suma de 500 euro, fiind surprins in flagrant de echipa operativa”, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

Tribunalul Timis urmeaza sa judece dosarul in care F.M. a fost trimis in judecata pentru dare de mita, riscand pana la 7 ani de inchisoare si confiscarea banilor.

