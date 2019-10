Un candidat la Primăria Timișoara ”dă de pământ” cu Dan Barna, preşedintele USR

Alex Mihai Dascălu, candidat independent pentru Primăria Municipiului Timișoara în 2020, a adresat un atac către președintele USR Dan Barna, într-o postare de pe pagina sa de Facebook:

”Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale din 2019, vine cu o viziune din Matrix sau din filmele americane, ruptă de realitatea din România, dorindu-și să fie protectorul multinaționalelor, al băncilor și al serviciilor secrete. Dan Barna își asumă privatizarea sistemului de Educație și de Sănătate, neglijându-i pe românii săraci, cei care se chinuie să supraviețuiască lună de lună. România lui Dan Barna este o Românie în care „fericirea” e doar pentru bogații care își permit să plătească pentru Educație și Sănătate.

Secretara lui Cioloș

Intrarea lui Dan Barna în politică este un gest greu de înțeles, atât timp cât el nu are nicio treabă cu politica, fiindu-i greu atât s-o priceapă, cât și s-o aplice.

Dacian Cioloș l-a adus în guvernul așa-zis tehnocrat și l-a pus secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, condus în 2016 de Cristian Ghinea. Marea performanță a cuplului Ghinea-Barna a fost aceea că a dat câteva zeci de milioane de euro SRI-ului. În rest, zero fonduri europene.

Președintele bogaților

În 2019, pe scena politică se prezintă Dan Barna în cursa pentru alegerile prezidențiale. Neavând nicio realizare în Parlament, unde nu s-a evidențiat cu niciun proiect, Dan Barna le promite românilor „fericirea”.

Dar până la fericire, Dan Barna vrea să fie președintele românilor bogați și îi neglijează pe cei săraci. Proiectele cu care se prezintă pe scena politică sunt desprinse din filmele americane sau din Matrix, gândite după câteva „pastile albastre”.

Privatizarea sistemului de Sănătate. Fiind incapabil să reformeze actualul sistem de Sănătate și să mărească bugetul pentru Sănătate (România având cel mai mic buget din UE pentru Sănătate, de doar 5,1% din PIB), Dan Barna s-a gândit să privatizeze și să lase oamenii de afaceri să facă niște bani cu sănătate românilor.

Viziunea USR este aceea de a privatiza asigurările de sănătate, ceea ce va duce imediat la colapsul sistemului de Sănătate de stat, pentru că spitalele publice vor rămâne fără bani. Cei mai afectați vor fi copiii, bătrânii și bolnavii de cancer. O aberație pe care o promovează USR și care riscă să-i lase pe românii săraci fără tratamente medicale.

Tot Dan Barna a afirmat, în urmă cu câteva luni, că el și-ar dori ca studenții români să facă credit la bănci pentru a-și plăti taxele la facultate, „așa cum vedem în filmele americane”. Iarăși, în loc să mărească bugetul pentru Educație (România având din nou cel mai mic buget, doar 3% din PIB după măririle de salarii ale profesorilor), Barna vrea să-i pună pe studenți să plătească cu credite, adică să piardă banii și pe dobânzi.

Tot Barna și gașca lui USR-PLUS vor un sistem de Educație privatizat, în care școlile private să concureze cu cele de stat. Cu alte cuvinte, copiii de bani gata vor învăța în școli private, iar copiii săraci vor merge în școlile de stat care stau să se dărâme. Dar Dan Barna n-are nicio preocupare pentru modernizarea actualului sistem de învățământ, pentru construirea unor noi universități, pentru noi cămine studențești, pentru centre de cercetare etc. Important e că oamenii de afaceri vor face bani frumoși – PSnews.ro

Astăzi, Dan Barna a afirmat că a vorbit la Iași cu mulți români din diaspora și cu mulți tineri din țară care declară că vor să plece, nu pentru că vor o altă țară, ci pur și simplu un alt stat, spunându-le că va face “tot ce ține de ficatul, mintea și inima noastră pentru a duce România în direcția de modernizare prin care să devină țara în care putem să fim fericiți, aici la noi”. Care fericire? Aia în care devenim sclavii multinaționalelor, în care educația și sănătatea se vor privatizate pentru a pune preț pe bogătași?

Ceea ce nu a spus Dan Barna este că fericirea de care ne vorbește este doar a lui si partenerilor săi, pentru că nu are niciun proiect privind dezvoltarea economiei naționale. Și atunci cum atragi românii din diaspora, cum crești salariile? Simplu: prin împrumuturi și vânzări de bunuri publice către străini!

Surprinzător generalul ex-SRI, Florian Coldea îl vrea executat din viața politică pe acest Dan Barna, redându-i partidul lui Nicușor Dan… cu siguranță are motivele lui!

Alo, domnule Barna, poate mai luăm o pastilă albastră și o lăsăm mai moale cu derapajele? Ba vrem o țară împărțită în români săraci și bogați, ba vreți ca românii să fie fericiți! Ba vreți să pice guvernul Dăncilă, ba nu vreți un guvern Orban! Ba vreți… Ba nu vreți! Aici nu este de ceea ce vreți fiindcă România nu este tarlaua voastră personală, ci ce își doresc românii!”

