Un nou primar s-a transferat la PSD Timiș

PSD Timiș reușește un noul transfer politico-administrativ, înainte de alegerile locale. De această dată au scăpat liberalii de la pierderea unui nou primar, Ovidiu Marinel Crăciunescu, edilul-șef din Curtea, transferat la PSD, a fost ales sub sigla Partidului Republican.

Crăciunescu anunță că va candida pentru un nou mandat de primar, de această dată după ce trece sub umbrela PSD. E bine pentru proiectele făcute în comună și pentru acestea trebuie obținute finanțări, spune Crăciunescu.

”Am decis să mă alătur Partidului Social Democrat și să candidez pentru un nou mandat de primar al comunei Curtea din partea PSD. Decizia mea poate vine ca o surpriză pentru unii dintre voi, dar ea este una normală ținând cont de faptul că am găsit multă deschidere din partea domnului președinte Alfred Simonis, care ne-a ajutat ori de câte ori i-am solicitat sprijinul. Avem proiecte în derulare, avem altele pentru care trebuie să obținem finanțări, iar lupta nu o putem duce singuri. E nevoie de un sprijin real și puternic, iar asta ne-a oferit Alfred Simonis și echipa sa. Am convingerea că am luat cea mai bună decizie în folosul comunității noastre”, a anunțat tânărul primar timișean.

