Unfold Motion, 2 luni, la Timișoara! Începe Stagiunea de dans contemporan DINAM

În perioada octombrie – noiembrie are loc la Timișoara cea de-a treia ediție a Stagiunii de dans contemporan DINAM, organizată de Unfold Motion.

Timp de două luni publicul va avea parte de o selecție de spectacole de dans contemporan din Malta, Spania, și România, la care se adaugă două premiere marca Unfold Motion.

Programul din această toamnă include unele dintre cele mai consacrate spectacole de dans contemporan din țară și din străinătate, dar și ateliere coregrafice, de mixaj sunet, proiecții de filme de dans și sesiuni Q&A. Stagiunea de dans contemporan DINAM își propune să dezvolte noi audiențe pentru domeniul dansului contemporan și să pună bazele accesibilizării unei oferte culturale constante pentru publicul consumator de spectacole de dans și evenimente corelate cu acesta precum: filme, ateliere coregrafice sau muzică.

”Stagiunea se afla anul acesta la ediția a 3 a și cuprinde 16 evenimente cărora li se adaugă și atelierele pregătite pentru pasionații de dans și mixaj de sunet. Suntem bucuroase că putem propune publicului o experiență complexă prin intermediul căreia acesta să rămână conectat cu o parte din ce înseamnă fenomenul dansului contemporan”, a spus Lavinia Urcan, președinte Unfold Motion.

Cea de-a treia ediție a Stagiunii de dans contemporan DINAM aduce în premieră o serie de ateliere de mixaj sunet pentru diferite categorii de public, susținute de DJ-ul timișorean George Allen în luna noiembrie. La finalul atelierelor vor avea loc 4 reprezentații ale Instalației performative audio-video intitulată ”Drum’n’Basme”.

Stagiunea de dans DINAM prinde aripi an de an și pune Timișoara pe harta dansului contemporan atât în țară, cât și în plan internațional. Numărul spectatorilor crește de la an la an și acest aspect ne motivează să continuăm să ne investim energia în aducerea cât mai multor artiști aproape de timișoreni”, a spus Beatrice Tudor, artist asociat Unfold Motion.

Programul lunii octombrie include cinci spectacole de dans și o proiecție de film.

6 oct, ora: 19:30, la Casa Tineretului, sala mare – ”From Malta with love” – double bill spectacolele ”I am Alex” și ”Traitor” // Coregrafi: Dorian Mallia și Diane Portelli

Spectacolul ”I am Alex” explorează conceptul de ego și egocentrism într-o lume condusă de cultura ”Eu și Persoana Mea”, în timp ce ”Traitor” aduce pe scenă ideea de străin în propria persoană, senzația de alienare pe care o percepi atunci când simți că nu poți asimila mai mult din cultura ta, comunitatea ta, casa ta.

8 octombrie, ora: 19:30, la Casa Tineretului, sala mare – Nexus – un spectacol de Contemporary Creative Dreamers // coregrafă: Andreea Vălean

“Nexus” este o călătorie în străfundurile ființei umane, ce explorează moștenirile rădăcinilor primordiale ale naturii sale. Corpul fizic este acoperământul, peștera în care sălășluiesc întruchipări ale instinctelor și pulsiunilor ce își au originea în arhetipuri.

12 octombrie, ora 1900, la Cinema Victoria – un(safe) zones – proiecție de filme de dans // curatoare: Simona Deaconescu

O selecție de cinci scurtmetraje documentare de dans, prezentate de Bucharest International Dance Film Festival. Filmele lansează un dialog complex despre contexte sociale și culturale care pun viața în pericol, dezvăluind realități incomode și punând în lumină diversitatea culturală.

13 octombrie, ora 19:30, la FABER – Ramanenjana // coregrafi: Simona Deaconescu, Gaby Saranouffi

În limba malgașă, Ramanenjana înseamnă ceva care te face rigid, dar și ceva care te face puternic. În urma mai multor ani de cercetare, Ramanenjana examinează rolul social al dansului și modul în care colonialismul ar fi putut răspândi concepții greșite despre o mișcare extraordinară.

20 octombrie, ora 19:30, la Iulius Town – Planet Dance – Unfold Motion // coregrafă: Lavinia Urcan

Un spectacol despre dansul care trebuie trăit și nu analizat. ”Planet Dance” este centrat în jurul întrebării: ”Care e faza cu dansul contemporan?”. Treptat, spectacolul se dezvăluie publicului prin urmărirea unei scurte istorii a dansului și prin punerea sub semnul întrebării a rolului dansatorului, de la interpret la creator.

Acces liber.

27 octombrie, ora 19:30, la Teatrul Național Timișoara – studio Uțu Strugari – PREMIERĂ Vulnus – the quality of being easily hurt // coregrafi: Beatrice Tudor, Filip Stoica

Beatrice și Filip abordează dinamica unui cuplu în care cei doi parteneri navighează cu vulnerabilitate unul către celălalt, printre stereotipuri, prejudecăți și moșteniri ale trecutului, într-o societate în care statutul femeii într-un cuplu heterosexual este încă impregnat cu valori patriarhale iar inteligența emoțională a bărbatului devine un criteriu de selecție important.

Fiecare spectacol va fi urmat de sesiuni Q&A cu artiștii invitați. Profesioniștii din domeniu vor avea ocazia să îi cunoască din punct de vedere artistic pe invitați în cadrul unor ateliere ”MEET THE ARTIST/ SHARING PRACTICES”. Scopul acestor întâlniri este încurajarea dialogului direct cu artiștii invitați, dincolo de spațiul scenic și îmbogățirea experienței profesionale a dansatorilor, actorilor și ”dans-actorilor” din Timișoara și, de ce nu, din alte orașe din țară.

Bilete pentru spectacolele de dans sunt disponibile în rețeaua Iabilet. Bilete pentru proiecțiile de filme de dans se găsesc pe site-ul Cinema Victoria.

Unfold Motion este prima organizație de dans contemporan din Timișoara. De la înființarea sa în 2013 de către Lavinia Urcan, coregraf și director artistic și mai apoi, prin alăturarea coregrafei asociate Beatrice Tudor, în anul 2019, asociația se implică activ, prin proiectele sale, în peisajul cultural din Timișoara și din România și este un reper al sectorului coregrafic românesc.

Stagiunea de dans contemporan DINAM face parte din Programul Cultural ”Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

