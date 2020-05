Unii cer amnistia tuturor amenzilor aplicate în virtutea Ordonanţelor militare. Raed Arafat spune: Lipsa unor unelte care să descurajeze pe cei care nu vor să respecte regulile devine o problemă majoră

Secretarul de stat Raed Arafat afirmă joi, pe pagina de facebook, că decizia Curţii Constituţionale, care a stabilit că amenzile aplicate în starea de urgenţă sunt neconstituţionale, creează ”o problemă majoră”, întrucât nu există mijloace de a-i face pe unii să respecte regulile.

El atrage atenţia că dacă avem o relaxare prea rapidă a măsurilor, am putea avea un val de îmbolnăviri şi decese care vor face ca toate realizările de până acum să fie în zadar, subliniind că din poziţia pe c are o are nu poate fi optimist.

“Am spus clar (într-o emisiune tv, miercuri noaptea, n.r.) că nu discut şi nu comentez decizia în sine (a CCR, n.r.), însă este normal să semnalez că lipsa unor unelte care să descurajeze pe cei care nu vor să respecte regulile, în mijlocul unei bătălii în care respectarea regulilor este o condiţie fundamentală pentru a preveni o catastrofă de sănătate publică de mari proporţii, devine o problema majoră.

În situaţia în care se află întreaga lume, în care ţări cu sisteme sanitare foarte avansate au fost puternic lovite, este normal să luăm orice măsură posibilă ca să apărăm vieţile cetăţenilor dar şi a celor care lucrează în sistemul de intervenţie şi în sistemul sanitar.

Înţeleg perfect supărarea şi frustrarea cetăţenilor care doresc cât mai repede întoarcerea la normalitate dinaintea pandemiei. Faptul că în România impactul acestui virus a fost unul controlat şi nu a atins proporţiile pe care le-a atins în unele ţări face pe mulţi să pună întrebări din ce în ce mai mult despre necesitatea pe mai departe a măsurilor luate la nivelul autorităţilor.

Mă întreb însă cum vom explica situaţia în cazul în care prin nerespectarea regulilor şi prin măsuri de relaxare pripite care să ne ducă la “normalitatea” dorită şi solicitată de o parte a populaţiei şi a operatorilor economici, am ajunge să pierdem tot ce am câştigat împreună în ultimele două luni iar în loc să scadă cazurile şi numărul deceselor, acesta ar creşte semnificativ.

Nimeni nu poate să vină cu un răspuns, la acest moment, prin care să garanteze că aşa ceva nu are cum să se întâmple. De aceea devine necesară o relaxare graduală cu reguli şi cu evaluări periodice pentru a evita ca situaţia să scape de sub control. Aşa că din respect pentru majoritatea celor care respectă regulile şi fac tot posibilul să se protejeze şi să protejeze pe semenii lor, trebuie să avem şi mijloacele prin care putem lua măsuri împotriva celor care nu vor să respecte regulile punând viaţa majorităţii în pericol.

Nu discut în acest caz eventuale abuzuri sau nemulţumiri în ce priveşte aplicarea amenzilor şi care pot oricând să fie soluţionate pe cale legală, ci de măsurile care pot descuraja într-un mod eficient pe cei care nu au de gând să respecte regulile punând pe alţii în pericol.

Faptul că virusul pare inocent pentru majoritatea care se infectează cu el, aceştia rămânând cu simptome uşoare sau chiar asimptomatice, nu schimbă şi faptul că virusul este un ucigaş care cauzează afecţiuni complexe şi uneori fatale pentru o parte din populaţia pe care suntem obligaţi să o protejăm.

Sper ca postarea mea să clarifice punctul meu de vedere, fiind, în poziţia în care mă aflu, una din persoanele care nu are voie, sub nicio formă, să fie optimistă la acest moment şi să spună că totul va fi bine!”, spune medicul Raed Arafat.

Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului şi a decis că OUG 34/2020, prin care a fost majorat cuantumul sancţiunilor aplicate în timpul stării de urgenţă, e neconstituţională.

Comentarii

comentarii