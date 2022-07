Universitatea Politehnică din Timișoara: „Nu doar specialiștii în IT sunt solicitați pe piața muncii. Ce alte meserii sunt căutate de angajatori?”

Reprezentanții Universității Politehnice din Timișoara arată că nu doar specializările din domeniul IT sunt foarte căutate pe piața muncii, ci și altele. Printre acestea: mai multe specializări de inginerie, arhitectură, management, științe administrative sau ale comunicării. Pentru toate acestea există programe de studiu în cadrul UPT.

„Alegerea facultății este o decizie destul de grea pentru tinerii care au finalizat liceul și au promovat examenul de bacalaureat. Principalul criteriu în selectarea specializării pe care o vor urma este asigurarea unui loc de muncă bine plătit după finalizarea studiilor. Pe următoarele locuri se situează prestigiul universității și oferta orașului unde vor studia, din punct de vedere al vieții studențești, aici intrând activitățile culturale sau sportive, pe de o parte, dar și prețul chiriei și al vieții, în general, pe de altă parte”, precizează reprezentanții UPT.

În ceea ce privește Timișoara, orașul se remarcă fiind centru al principalei zone industriale a țării, cu un înalt potențial de creștere pe această direcție. Așadar, nevoia de ingineri, dar și specialiști pentru serviciile de suport este în creștere.

„Universitatea Politehnica Timișoara a întreținut, încă de la înființare, o foarte bună colaborare cu mediul economic, astfel încât oferta educațională e adaptată mereu la cerințele pieței, iar șomajul în rândul absolvenților este aproape zero. Aceasta și pentru că, în stabilirea ofertei educaționale, conducerea Universității Politehnica Timișoara beneficiază de consilierea Comitetului Director al UPT, ce reunește cele mai mari companii din zona de vest a țării, care gestionează peste 80.000 de locuri de muncă. Doar una dintre aceste companii a anunțat recent că are în plan angajarea a circa 1000 de ingineri până la sfârșitul acestui an. Nevoia de ingineri pe piața muncii este foarte mare în zonă și, chiar dacă specializări ca cele din industria IT sau automotive sunt «la modă», există și altele deficitare pe piața muncii, pentru care se oferă salarii foarte mari, de peste 1000 de euro ca debutant”, adaugă reprezentanții universității.

Concret, potrivit acestora, sunt foarte solicitate și ingineria mecanică, ingineria industrială, ingineria în construcții, ingineria geodezică, ingineria electrică și cea energetică, ingineria chimică, mai ales că dezvoltarea actuală a industriei 4.0 presupune acumularea, încă din facultate, a unei componente IT aproape în toate domeniile. De asemenea, sunt căutate și specializări adiacente, cum sunt arhitectura, amenajările interioare, managementul, științele administrative, științele comunicării sau limbile moderne aplicate.

„Toate aceste specializări pot fi urmate la Universitatea Politehnica Timișoara care oferă, în plus, și o serie de programe de susținere a antreprenoriatului, pentru studenții care vor să-și deschidă o afacere proprie”, conchid reprezentanții „Politehnicii”.

