UPT își consolidează poziția în clasamentele internaționale. Iată punctele forte!

În apropierea intrării în anul 100 al existenței sale, Universitatea Politehnica Timișoara își consolidează prezența în clasamentele internaționale, confirmând astfel, încă o dată, tradiția și prestigiul de care se bucură pe plan național și internațional, statutul de instituție de educație și cercetare de excelență, dar și cel de universitate cu grad ridicat de încredere.

În clasamentul Times Higher Education pentru anul 2020, dat recent publicității, Universitatea Politehnica Timișoara e inclusă pentru prima oară, figurând între cele 1396 de universități clasificate la nivel mondial, care au întrunit criteriile minimale pentru includerea în listă, dintre cele aproximativ 30.000 de universități existente.

Doar nouă universități din România au îndeplinit criteriile minimale pentru includerea în clasificarea Times Higher Education.

Clasificarea Times Higher Education pentru domeniul Inginerie și Tehnologie include 1008 instituții la nivel mondial (din circa 9.000, care au în componență structuri de inginerie și tehnologie), Universitatea Politehnica Timișoara situându-se între locurile 601-800 la nivel mondial.

Potrivit acestei clasificări, UPT se află pe locul II între universitățile din România și pe locul I între universitățile tehnice.

Criteriile care au stat la baza clasamentului Times Higher Education sunt calitatea procesului educațional și a mediului de învățare, calitatea cercetării, reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație, și impactul acesteia reflectat în citări, gradul de internaționalizare a universității analizat din perspectiva studenților, profesorilor și partenerilor internaționali și transferul de cunoștințe spre mediul socio-economic.

Punctele forte, care au stat la baza poziției ocupate de UPT, sunt calitatea cercetării științifice, veniturile atrase din contractele de cercetare (granturi naționale, internaționale și contracte cu mediul economic/industrial) și vizibilitatea internațională, exprimată atât prin mobilități, cât și prin cooperarea științifică internațională.

Tot recent a fost dată publicității și clasificarea US News pentru domeniul inginerie.

Clasificarea pe domeniu are în vedere, în viziunea US News, publicațiile care apelează la matematică și știință pentru a realiza proiectarea, construcția și utilizarea de structuri, echipamente și sisteme din domenii ca ingineria aerospațială, electrică, mecanică, construcții, energie nucleară, inteligență artificială, robotică, etc.

Indicatorii care stau la baza clasificării includ numărul total de publicații în inginerie, impactul normalizat al citărilor, numărul total de citări, numărul și procentul publicațiilor care sunt între cele 10% cele mai citate, numărul și procentul publicațiilor realizate prin colaborare internațională, numărul și procentul publicațiilor care sunt între cele 1% cele mai citate, reputația la nivel global și la nivel regional (ambele bazate pe sondaje ale opiniilor specialiștilor).

Punctajul realizat pe baza acestor indicatori plasează UPT pe locul 573 la nivel mondial, din cele circa 9000 de universități care au în portofoliu programe de studii și de cercetare din domeniul ingineriei, o contribuție importantă la această poziție având-o reputația la nivel regional (Europa, locul 33). În același clasament, lucrările științifice în domeniul ingineriei ale UPT, care sunt în Top 1% cele mai citate, plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe locul 260 la nivel mondial.

