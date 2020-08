USR PLUS și-a depus semnăturile și listele pentru Primăria Timișoara și pentru Consiliul Județean Timiș

Luni, 17 august, alianța USR PLUS a depus oficial candidatura lui Dominic Fritz, la Primăria Timișoara, a lui Cristian Moș, la președinția Consiliului Județean Timiș, și a consilierilor locali și județeni. Prima dată s-a mers, de la ora 15.00, la primărie, pentru ca apoi, de la 16.00, echipa USR PLUS să ajungă și la Prefectură.

„Intrăm în linie dreaptă pentru alegerile din 27 septembrie. Tocmai ce eu și echipa mea am depus candidatura noastră la Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara. Este o zi istorică, aș spune, pentru că este prima oară când alianța USR PLUS – sau noul partid fuzionat USR PLUS – participă la alegeri locale, aici, la Timișoara. Noi suntem foarte încrezători că această campanie se va sfârși cu o victorie, în 27 septembrie. O victorie care va deschide un nou capitol în istoria Timișoarei, o nouă revoluție: o revoluție a bunei guvernări. Acest nou început se datorează și miilor de timișoreni care au semnat pentru noi în ultimele săptămâni. Am strâns peste 8.000 de semnături pentru propunerea de primar și consiliu local. (…)

Suntem convinși că o să ne susțină și o majoritate a timișorenilor în 27 septembrie. Noi o să facem, în cele 41 de zile ce o să rămână, o campanie onestă, o campanie pozitivă, o campanie în care o să vorbim despre viziunea noastră pentru Timișoara. Mă aștept ca nu toți să facă această campanie pozitivă. Atacurile o să se întărească. Am fost deja atacat… că nu am mâncat salam cu soia. Dar noi o să rămânem pe calea noastră, cu ținta clară: 27 septembrie, cu viziunea noastră cu propunerile. Nu o să fim distrași de aceste atacuri și ne bucurăm foarte mult, împreună cu timișorenii, să facem această «revoluție a bunei guvernări» în Timișoara”, a spus Dominic Fritz, la ieșirea din primărie.

Dan Reșitnec, candidatul de pe prima poziție pentru Consiliul Local Timișoara pe lista USR PLUS, a spus: „Vreau să mulțumesc, în primul rând, foarte mult tuturor timișorenilor care au semnat și care ne-au acordat încrederea pentru a participa la alegeri. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem și abordăm campania asta cu o mare încredere. Încredere că Dominic Fritz va câștiga primăria, iar echipa USR PLUS – o parte dintre colegi sunt aici la depunerea semnăturilor – va obține un număr mare de locuri în Consiliul Local”.

Lista USR PLUS pentru Consiliul Local a fost stabilită încă din februarie, în urma unui vot intern. Cele 31 de nume, alese în această ordine de membrii, la acea vreme, a celor două formațiuni, acum pe punctul de fuziona sunt:

1. Dan Reșitnec – manager IT

2. Ruben Lațcău – Inginer mecanic

3. Rodica Militaru – Doctor Inginer, cadru didactic la Universitatea Politehnică

4. Răzvan Negrișanu – Arhitect/ Urbanist/ Antreprenor

5. Ana Munteanu – Actriță/Activist civic

6. Aida Szilagy – Expert sustenabilitate/Doctor în eco-eficiență industrială

7. Ovidiu Merean – Programator

8. Paula Romocean – Director executiv

9. Jorge Gonzalez – Profesor

10. Dana Lazăr – Asistent europarlamentar

11. Mihaela Rusu – Medic

12. Tiberiu Simionaș – Inginer de proces

13. Mihai Mortan – Manager proiecte

14. Dragoș Nistor – Arhitect

15. Cosmin Milos – Asistent manager

16. Andrea Kelemen – Inginer de calitate

17. Mădălin Dogaru – Administrator șef și cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

18. Bogdan Răescu – Asistent Marketing

19. Victor Drăgoi – Inginer

20. Simona Nanu – Designer proiectant

21. Cătălina Jahn – Broker

22. Valerian Munteanu – Programator

23. Larissa Mihala – Manager vânzări

24. Adrian Borugă – Contabil șef

25. Alexandru Andrițoiu – Antreprenor

26. Adina Burghel – Psiholog

27. Ioan Sebastian Ardelean – Specialist în Politici Publice și Advocacy

28. Sorin Voinea – Programator

29. Victor Lujanschi – Inginer

30. Ionuț-Valentin Belgun – Inginer

31. Andrei Pechianu – Tehnician telecomunicații

