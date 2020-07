Varicele – cum le eliminăm fără durere sau complicații postoperatorii?

Varicele reprezinta dilatatii ale venelor superficiale de la nivelul picioarelor si, desi apar mult mai frecvent la femei, si barbatii se confrunta cu aceasta problema.

De ce apar varicele?

In cele mai multe cazuri imbolnavirea venelor superficiale este rezultatul unei boli a sistemului venos din profunzimea piciorului, afectiune numita insuficienta venoasa. Boala varicoasa apare din cauza slabirii rezistentei peretelui venos si functionarii neadecvate a valvelor venoase. Datorita gravitatiei, cantitatea de sange din venele membrelor inferioare se mareste, determinind cresterea in volum a venelor superificiale ale piciorului, ceea ce face ca in timp acestea sa devina mai lungi, proeminente, sinoase, ingrosate si dureroase.

Boala varicoasa poate fi congenitala, aparind la mai multi membrii ai familiei, poate sa apara dupa traumatisme sau raniri ale picioarelor dar, principala cauza a varicelor este functionarea proasta a valvelor de pe traiectul venelor piciorului. Aceste valve au rolul de a permite sangelui sa circule dinspre laba piciorului spre inima, impiedicind astfel reintoarcea lui la nivelul piciorului. Aceasta reintoarcere a singelui se numeste reflux venos. Cauzele acestei tulburari de functionare a valvelor pot fi:

slabirea structurii peretelui venos

absenta valvelor venoase de la nastere

coagularea sangelui in venele (tromboza venoasa)

Indiferent de cauze, valvele venoase nefunctionale fac ca sangele sa stagneze la nivelul picioarelor, conducand astfel la cresterea presiunii in venele picioarelor. Aceasta presiune crescuta in venele piciorului este responsabila de marirea venelor, iar, in timp, duce la aparitia complicatiilor bolii varicoase: durere, umflarea picioarelor, modificarea pielii la nivelul gambei, sangerarea, tromboza si aparitia ulcerului varicos.

La cine pot sa apara varicele?

Boala varicoasa este mai frecventa la femei, 60% dintre acestea prezentând semnele bolii, la vârste cuprinse între 20 si 50 ani. Desi nu se cunoaste modul în care se transmite, factorul genetic a fost prezent în peste 80% din cazuri. Astfel, o profesie care impune statul prelungit în picioare (la profesori, vânzatori, frizeri, stomatologi,etc.), efortul muscular intens si prelungit (halterofili), sau trepidatiile, caldura si umiditatea excesiva, favorizeaza aparitia varicelor.

Obezitatea, pe lânga plusul de greutate ce apasa asupra membrelor inferioare, prin tulburarile neuro-endocrine si metabolice pe care le implica, adânceste leziunile distrofice ale peretelui venos.

Sarcina reprezinta un proces biologic normal, mentinerea ei este realizata cu eforturi inimaginabile din partea organismului matern. Acesta este supus la numeroase transformari, menite sa asigure atât o dezvoltare optima a fatului cât si o adaptare perfecta a mamei la noile conditii. Totusi, în ciuda acestora, sarcina lasa asupra organismului matern o ”amprenta” nedorita, ce poate fi în unele cazuri chiar si invalidanta. Este vorba de boala varicoasa, care continua sa fie, alaturi de vergeturi si ptoza abdominala sau mamara, unul din stigmatele sarcinii.

Cum se trateaza boala varicoasa?

In functie de marimea venelor, localizarea lor, simptomatologie si alte boli asociate, tratamentul varicelor poate fi :

Conservator

Medicamentos

Minim invaziv

Chirurgical clasic

Mixt

Toate metodele de tratament comporta un grad de risc. De aceea, decizia terapeutica se ia de comun acord cu pacientul, dupa informarea prealabila a acestuia.

Tratamentul varicelor la Clinica MedVarix

In cadrul clinicii MedVarix, tratamente performante de tip minim invaziv, chirurgical si mixt va stau la dispozitie.

Tratamentul endovenos cu laser

Procedura moderna, minim invaziva, cu o eficacitate net superioara chirurgiei clasice cat si tehnicii cu radiofrecventa. Interventia dureaza aproximativ 30-40 minute. Astfel pacientii beneficiaza de un tratament modern, rapid si eficient.

Tratamentul minim invaziv non-termic

Aceasta optiune moderna pentru tratarea varicelor nu necesita anestezie/sedare pe cale intravenoasa. Procedura se realizeaza in aproximativ 20-30 minute, pacientii revenind la rutina lor imediat postinterventional.

Scleroterapie

Acest tratament este folosit eficient in cazul venelor vizibile de diferite dimensiuni de la nivelul coapsei si gambei. Pacientii pot scapa de venele inestetice fara interventii chirurgicale.

Cura chirurgicala clasica a varicelor

Se adreseaza acelor pacienti care prezinta o forma avansata a insuficientei venoase cronice. Consta in intreruperea chirurgicala a venelor ce au suferit modificari.

Flebectomii

Reprezinta mici incizii (2-3 mm) pe traiectul unor vene si are ca scop extragerea acestora. Aceasta tehnica se aplica in functie de dimensiunea si localizarea venelor varicoase.

Afla mai multe despre aceste tratamente la www.medvarix.ro si programeaza-te la 0256 443625.

