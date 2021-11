Vicepreședintele CJ Timiș cere Primăriei Timișoara regândirea intersecției care blochează zilnic accesul dinspre Moșnița

Alexandru Proteasa solicită realizarea unor modificări la intersecția cu sens giratoriu de la intrarea în Timișoara dinspre Moșnița Nouă, acolo unde drumul principal întâlnește strada Siemens. Vicele CJ Timiș crede că acest sens giratoriu este singura barieră care oprește traficul spre oraș a celor care vin dinspre comuna urbană, așa că a cerut primarului Dominic Fritz aplicarea unor modificări la acel sens giratoriu.

”Nervi, claxoane, noxe și timp pierdut. Așa arată diminețile celor care vin la serviciu sau își aduc copiii la școală din Moșnița Nouă, pe Calea Buziașului din Timișoara. Am extins drumul județean la patru benzi. Primăria a lărgit și ea segmentul de drum ce risca să gâtuiască traficul. Se circulă bine, chiar și înainte de a închiderea totală a celor două șantiere, însă a mai rămas în picioare o singură „barieră” în calea unui trafic fluent: sensul giratoriu cu strada Siemens. Intersecția respectivă este răspunzătoare pentru cozi de 2 km aproape în fiecare dimineață, pe sensul de intrare în Timișoara. În acest context, am transmis dlui primar, Dominic Fritz, o adresă prin care am sesizat situația și am propus regândirea intersecției, ca soluție pe termen mediu și lung. De asemenea, am solicitat Inspectoratului de Poliție Județean analizare oportunității trimiterii de echipaje pentru dirijarea traficului, în zilele lucrătoare, în intervalul 07.00 – 09.00, ca intervenție rapidă, pe termen scurt. Am speranța că există disponibilitate la nivelul Primăriei pentru rezolvarea problemei. În plus, noi, la CJ, vom susține cu toată deschiderea orice demers în această direcție”, a anunțat Proteasa.

