Viziunea primarului Robu vs planurile lui Fritz: ”Suntem în epoca automobilului. Când o să ajungem la mijloace de deplasare aeriene, la drone… situaţia se va schimba”

Viziunea primarului Robu vs planurile lui Fritz: ”Suntem în epoca automobilului. Când...

Nicolae Robu nu e destul de „eco” încât să desfiinţeze benzi de circulaţie auto, doar pentru că aşa e trendul. Pentru el, acum chiar este epoca automobilului, dar în sensul că toată lumea are unul şi oamenii nu pot fi blocaţi în trafic şi ambuteiaje, spune acesta, intrând, astfel, în conflict cu afirmaţiile principalului său contracandidat la un nou mandat de primar, USR-istul Dominic Fritz.

În urmă cu câteva zile, el prezenta viziunea sa asupra circulaţiei rutiere şi pietonale din Timişoara, insistând că nu automobilul trebuie pus în prim plan, aşa cum ar vedea primarul actual situaţia.

Robu este ferm, consideră viziunile lui Fritz şicanări la adresa şoferilor. Situaţia se va schimba… când vom avea drone prin aer.

„Ne place sau nu ne place, suntem în epoca automobilului. Adică fiecare are automobil şi fiecare vrea să-l folosească. Când o să ajungem la mijloace de deplasare aeriene, la drone… situaţia se va schimba. Până atunci, trebuie să asigurăm circulaţia fluientă, să nu stăm în ambuteiaje. Să asigurăm condiţii de fluenţă în trafic. Nu trebuie trunchiat discursul meu. (…) Nu are nimeni dreptul să-i şicaneze pe cei care au maşini, când va fi opţiunea lor să schimbe se va întâmpla, eu nu voi veni niciodată cu ideea asta a ecologiştilor, să le desfinţez benzile de circulaţie şi atunci ei vor renunţa la maşini”, spune Robu.

Primarul insistă chiar că este prietenul bicicliştilor, un domeniu unde s-a făcut maximul posibil, chiar se va face în plus în viitor. Totuşi, acum recunoaşte că unele dintre piste sunt, totuşi, cam înguste, dar motivează că nu se putea face mai mult.

„Eu ţin la asigurarea de mijloace alternative. Am făcut piste, atât cât permite ecartul stradal. Nu mă refer la cârcotaşi, care n-au fost niciodată pe piste, dar critică. Nu am putut face altceva, cu excepţia trecerilor, atât putea fi făcut. Ei sunt mai în siguranţă pe acea pistă de un metru, poate cu tot cu liniile de pe margine, decât pe carosabil. Dacă am fi putut avea un ecart mai mare între borduri, atunci puteam face piste şi delimitare de securizare a bicicliştilor. Maşinile mari, mai ales mijloacele de transport în comun, în curbă se apropie de bordură. Noi ţinem la biciclişti şi le purtăm de grijă. Avem şi acelproiect de 60 de kilometri de piste, cunoscută ca şi autostrada de biciclete. Deci, preocuparea este serioasă”, a mai declarat primarul.

