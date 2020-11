Ziua internațională împotriva violenței asupra femeilor la Timișoara. Scrisoarea deschisă a Anei către autorități

Ana este una dintre femeile care au decis să rupă cercul violenței și să apeleze la serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Ca Ana sunt multe alte femei care, la un moment din viață, au decis să spună „Nu” unui bărbat abuziv. Din păcate, însă, sunt și multe alte Ane care simt că nu au puterea să rupă cercul violenței.

Pentru toate aceste femei care au nevoie de ajutor, DGASPC Timiș a implementat, în parteneriat cu Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Astfel, victimele violenței domestice, beneficiază, în județul Timiș, de serviciile necesare, oferite prin intermediul unei locuințe protejate. Acest sprijin este cu atât mai util cu cât, adeseori, victimele violenței domestice necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.

Scopul acestui serviciu presupune asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Astfel, prin serviciile furnizate, victimele pot beneficia de suport instituțional (consiliere psihologică, consiliere vocațional㸠consiliere juridic㸠grup de suport etc.) și de tot sprijinul necesar pentru a păși cu siguranță în viitor.

”Miercuri 25 noiembrie, de „Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”, încurajăm toate femeile care se află într-o relație abuzivă să apeleze la serviciile oferite de instituția noastră și de instituțiile partenere; fie că vor beneficia de consiliere juridică, consiliere psihologică, consiliere vocațională sau chiar de găzduire pentru o anumită perioadă de timp, toate aceste femei vor fi sprijinite de profesioniști care știu să le ofere suportul necesar pentru a se reabilita și merge mai departe”, este mesajul DGASPC Timiș.

Scrisoarea Anei de Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor 2020

„ Numele meu este Ana, am 37 de ani și, de aproape o lună, stau într-o locuință protejată pentru victimele violenței domestice. Uneori nici nu îmi mai amintesc unde a început povestea asta dar, cel puțin în ultimul timp, încerc să memorez destinația, să reconstitui în fiecare dimineață drumul către cine vreau să fiu.

La 19 ani am cunoscut un bărbat care, pentru aproape 17 ani, a fost omul pe care m-am bazat și care, din păcate, a avut grijă să mă facă să mă simt suficient de neimportantă, încât să mă consider norocoasă că am pe cineva lângă mine. Pe parcursul călătoriei, m-am întrebat, uneori, dacă nu cumva merit mai mult decât bătăi și umilințe și, de prea multe ori, mi-am răspuns mie însămi… nu, nu meriți mai mult.

Am crezut, pentru secvențe scurte de timp că, indiferent dacă merit sau nu, trebuie să ies din colivia asta, dar nu tot timpul am găsit căile de ieșire potrivite, m-am trezit tot mai izolată, fără prieteni, fără o familie pe care să mă pot baza… și m-am întors la el, de 4, 5, 6 ori, cine mai știe, m-am întors de fiecare dată pentru că mi se părea că fără el nu pot face nimic, nu sunt nimic.

E greu să pleci din locuri familiare, chiar dacă locurile alea dor de multă vreme, uneori mi se pare că nu mai văd ieșirea, mă surprind dezamăgită de faptul că lui nu îi pasă unde sunt, cine sunt de parcă nu aș fi înțeles nimic din tot ce s-a întâmplat.

Aici, la acest centru pentru femei aflate în situația mea, am început să mă redescopăr, să cred în mine, să văd că există persoane cu povești de viață asemănătoare și, cel mai important, primesc sprijinul de care am nevoie ca să merg mai departe. Cu ajutorul oamenilor de aici am reușit să adun bucățile de puzzle care erau sufletul meu, să le pun la loc, să dau forma femeii care știu că sunt, puternică și cu credință în viitor. În scurt timp doresc și să mă angajez (am deja câteva variante), să mă bucur de câștigul meu și să pot să fiu singură pe picioarele mele.

În secunda asta, când scriu, îmi place să cred că am plecat definitiv, cumva simt că e definitiv; am o fetiță pentru care vreau să fiu cineva, fără cârje pentru suflet și fără răni nevindecate. Cred că fetița mea este motorul care mă ține la suprafață, care îmi dă putere să lupt și să merg mai departe; pentru ea sunt pregătită să rup cercul ăsta vicios și să devin un om întreg și liber.ˮ

Comentarii

comentarii