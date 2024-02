Aquatim a lansat a cincea ediție a concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri The Water We Want 

Aquatim anunță a cincea ediție a concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim), un proiect dezvoltat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), rețea din care compania timișeană de apă face parte, cu centrul educațional Aquapic – Uzină de apă industrială.

Loredana Leordean, coordonator programe educaționale și relații comunitare, a explicat că apa pe care ne-o dorim oferă tinerilor oportunitatea de a explora aspectele naturale, sociale și culturale ale apei și de a contribui la promovarea importanței resurselor de apă și construirea unui viitor sustenabil.

Lucrările trebuie să reflecte tematica apei dulci și pot aborda subiecte legate de biodiversitate, schimbările climatice, pericolul poluării, apa în natură și mediul urban, vestigii legate de apă, obiceiuri și ritualuri etc.

Pot participa elevi din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal (6-18 ani) și studenți (19-25 de ani). Sunt admise creații individuale sau cu autor colectiv (un grup sau o clasă de elevi), categoriile de concurs fiind desen și pictură, pentru grupele de vârstă 6-9 ani, 10-12 ani, 13-18 ani și clip video și alte creații media (fotografii, afișe realizate pe o singură foaie, poezii, înregistrări de sunete și cântece), pentru grupele de vârstă 10-12 ani, 13-18 ani, 19-25 ani.

Înscrierile se pot face până în 19 aprilie 2024, la concurs@aquatim.ro. Lucrările trebuie însoțite de formularul de înscriere, completat și semnat, iar elevii sunt înscriși doar de către profesorii coordonatori. Lucrările care nu respectă condițiile prevăzute în regulament nu vor fi admise. Pentru descărcarea documentelor utile, accesați linkurile prezentate alăturat. Pentru întrebări și mai multe detalii, vă rugăm adresați-vă organizatorilor prin e-mail, la concurs@aquatim.ro.

Formular înscriere TWWW 2024 (pdf): https://bit.ly/3utMxZG

Regulament TWWW 2024: https://bit.ly/42zh3hm

O selecție de maxim șase lucrări din cele primite va fi trimisă reprezentanților WAMU-NET pentru jurizarea finală și includerea lor într-o expoziție digitală internațională. În etapa de jurizare internațională se vor acorda șase premii, câte unul pe grupă de vârstă și tip de lucrare, în valoare de 250 de Euro fiecare.

Câștigătorii vor primi diplome, semnate de președintele și de directorul executiv al WAMU-NET. Juriul internațional va fi format din membrii Comitetului Consultativ al WAMU-NET, experți independenți (educatori) și reprezentanți din comunitatea apei UNESCO. Anunțarea câștigătorilor finali se va face în luna mai.

Concursul Apa pe care ne-o dorim își propune să îmbunătățească vizibilitatea și calitatea programelor educaționale implementate de muzeele apei, pe care să le promoveze la nivel mondial. Elevii și tinerii sunt stimulați să contribuie cu idei inovatoare la promovarea consumului și utilizării responsabile a apei, pe termen lung.

Informații suplimentare: concurs@aquatim.rooredana Leordean, coordonator programe educaționale și relații comunitare.

Comentarii

comentarii