Arbitrajul privat, în dezbatere la CCIA Timiș

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, prin Curtea de Arbitraj de pe langa CCIAT si Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCI a Romaniei, au organizat, in 3 februarie, un seminar dedicat arbitrajului privat ca modalitate alternativa de solutionare a litigiilor aflata la dispozitia mediului de afaceri, a autoritatilor publice si a persoanelor fizice, sub genericul „Arbitrajul privat – o jurisdictie alternativa”.

In deschiderea evenimentului, presedintele CCIA Timis, Florica Chirita, a scos in evidenta efectul pozitiv al rezolvarii litigiilor prin aceasta formula de arbitraj.

„Sunt onorata sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra, in calitate de co-organizator si gazda a unui eveniment de anvergura dedicat arbitrajului, o tema de maxima actualitate si interes atat pentru comunitatea arbitrajului cat si pentru comunitatea de afaceri, dar nu numai.

De la infiintarea sa in 1992, Curtea de Arbitraj de pe langa CCIAT si-a format si mentinut, in toata aceasta perioada de 31 de ani, o foarte buna reputatie prin arbitrii pe care i-a avut si ii are si prin calitatea hotararilor arbitrale date. CCIA Timis va contiuna sa sprijine si sa promoveze in randul companiilor timisene arbitrajul comercial ca forma rapida si eficienta de rezolvare a litigiilor”, a spus presedintele CCIAT.

La seminar a fost prezent si a vorbit despre avantajele arbitrajului institutionalizat fata de procedura judiciara conf.dr. Bazil Oglinda, vicepresedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR, autor si membru al comisiei care a redactat regulile de procedura arbitrala.

In cadrul seminarului, au fost abordate teme de interes major, precum:

Ce este arbitrajul? Care sunt tipurile arbitrajului? Cine poate organiza activitatea de arbitraj institutionalizat si pe langa cine se poate aceasta organiza? Avantajele si dezavantajele arbitrajului – prof. dr. Constantin D. Popa, conf. dr. Florin I. Mangu

Avantajele arbitrajului institutionalizat fata de procedura judiciara-analiza practica – conf. dr. Bazil Oglinda, vicepresedinte Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR

Litigii arbitrabile. Competenta Curtii de Arbitraj. Hotararea arbitrala. Executarea hotararii arbitrale. Efectele hotararii arbitrale – conf. dr. Lavinia Tec

Conventia arbitrala – lect. dr. Codruta E. Guzei-Mangu

Rolul instantelor judiciare nationale in arbitraj. Desfiintarea hotararii arbitrale – conf. dr. Florina Popa

Arbitrajul international – lect. dr. Mihaela Galanton

Arbitrabilitatea unor litigii izvorand din contractele administrative – prof. dr. Anton Trailescu

Efectele hotararilor arbitrale straine – conf. dr. Sergiu Popovici

Seminarul a fost moderat de conf. dr. Florin I. Mangu, presedintele nou numit al Curtii de Arbitraj de pe langa CCIAT.

La dezbateri au participat reprezentanti ai mediului de afaceri, autoritati ale administratiei publice, consilieri juridici, avocati, notari publici, profesionisti ai dreptului etc.

