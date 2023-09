Cele mai vândute mașini din Europa: Dacia Sandero, locul 2, între două modele VW

Dacia Sandero a fost a doua cea mai vândută mașină în luna iulie, în Europa, și își păstrează prima aceeași poziție în clasamentul european, în acest an, potrivit celor mai noi date analizate de Profit.ro. O veste bună vine și de la Craiova, unde se produce SUV-ul Ford Puma, care a urcat în Top 10 și are o creștere foarte mare. Cu aproximativ 16.800 de autoturisme vândute în luna iulie, Dacia Sandero s-a poziționat pe locul al doilea în clasamentul celor mai populare automobile din Europa, fiind depășit doar de VW T-Roc, SUV-ul care se dovedește tot mai căutat de europeni. Liderul tradițional al continentului, în anii trecuți, VW Golf, a urcat și el pe locul al treilea, cu aproape 16.000 de mașini vândute Un alt model produs în România, Ford Puma, a reușit în luna iulie să urce pe locul 8, ca urmare a unei creșteri de 87% a vânzărilor. După șapte luni, Dacia Sandero rămâne în urma Tesla Model Y, liderul de moment al pieței auto din Europa. Modelul românesc are o creștere de 23%, cu circa 7.000 de unități sub Model Y. Celelalte modele ale Dacia au în primele șapte luni de la începutul acestui an creșteri pe linie, dar cu ritmuri diferite. Duster s-a apropiat de 100.000 de autoturisme vândute, cu un avans de 12 procente, iar Jogger are 53.560 unități, în creștere masivă față de anul trecut, cu 90% (-7% în iulie). Până și Logan, care se mai vinde doar în România și Maroc, a raportat o creștere de 22%, cu aproape 10.000 de unități vândute. Pe segmentul de automobile electrice, Dacia Spring continuă să performeze, având o majorare a vânzărilor pe cele șapte luni de 42%, după o lună iulie foarte bună, în care vânzările sale au urcat cu 83%, consolidându-și poziția șasea în Top 10 al electricelor din Europa. Clasamentul a fost condus în luna a șaptea de Tesla Model Y, iar pe locurile următoare s-au aflat VW ID.4, Skoda Enyaq și, pe patru, surprinzătorul MG 4. Piața totală de autoturisme electrice din Europa a crescut în iulie cu 62%, la un volum total de 148.359 unități.

