Cine este ”influentul” reținut în urma flagrantului de la mall

Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis a admis propunerea formulată de Ministerul Public –Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara de luare a masurii arestarii preventive fata de barbatul prins in flagrant, ieri, in parcarea subterana a complexului comercial Iulius Mall, in timp ce primea 15.000 de euro pentru a interveni pe langa judecatorii de la Inalta Curte pentru obtinerea unei solutii favorabile, intr-un dosar civil aflat in stadiul de recurs. Acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.

“Dispune arestarea preventiva a inculpatului CHIRIAC FLORIN-BOGDAN pentru o perioada de 30 de zile, incepand din data de 15.12.2023 pana in data de 13.01.2024 inclusiv. Respinge solicitarea inculpatului CHIRIAC FLORIN-BOGDAN de luare fata de acesta a masurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 293/2023 din 15.12.2023.

Hotararea de arestare preventiva nu este definitiva, ci poate fi contestata in 48 de ore de la pronuntare. Potrivit portalului instantelor de judecata, Chiriac Florin-Bogdan a formulat, deja, contestatie la masura preventiva.

Potrivit unui comunicat al DNA, “in perioada septembrie – decembrie 2023, inculpatul ar fi pretins de la o persoana (martor în cauza) suma de 25.000 euro, pentru a-si trafica presupusa influenta pe care ar fi lasat sa se creada ca ar avea-o asupra unor judecatori si ca-i va determina pe acestia sa dispuna o solutie favorabila intr-un dosar civil de care era interesat martorul.”

