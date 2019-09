CJT grăbeşte proiectul noii Maternităţi din Timişoara, ridicată cu fonduri europene

CJ Timiş se pregăteşte să demareze licitaţia pentru realizarea proiectului şi a lucrărilor de execuţie pentru viitoarea Maternitate a Spitalului Judeţean Timişoara, încă înainte de sosirea efectivă a contractului de finanţare. Iar aceasta înseamnă 50 de milioane de lei, inclusiv TVA, care vor veni prin intermediul unui program de colaborare transfrontalieră România – Ungaria.

„Studiul de Fezabilitate este recepţionat, am transmis documentele către Biroul Regional de Colaborare Transfrontalieră. Valoarea totală a proiectului este de 50 de milioane de lei inclusiv TVA. Am demarat licitaţia pentru proiectare şi execuţie, fără a avea semnată finanţarea. Contractul e deja aprobat, mai lipseşte documentul efectiv. Avem posibilitatea legală să o facem, dacă ne mişcăm mai repede putem să i facem, dar semnăm doar când vine şi hârtia. Ca şi noutate, va fi o clinică de fertilizare in vitro. Suprafaţa desfăşurată a spitalului va fi de 6.000 de metri pătraţi, dintre care 4.700 utili. Maternitatea va avea paturi pentru ATI, bloc operator, săli de naştere, cameră de gardă, spaţii de cazare pentru mamă şi copil. Realizarea lucrărilor va avea o durată de doi ani, iar finanţarea este asigurată prin foduri europene transfrontaliere, în relaţia cu Ungaria”, a declarat, luni, Călin Dobra.

Consiliul Judeţean este partener în cadrul unui proiect transfrontalier de colaborare, România – Ungaria, în urma căruia se va ridica la Timişoara o nouă materniate, în cadrul Spitalului Judeţean Timişoara.

Comentarii

comentarii