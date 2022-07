Colecția premium de vinuri de la Dradara ajunge și la Cluj-Napoca, la finalul lui august

Crama Dradara – Podgoria „Dealul Mocrii” își lărgește orizonturile și ajunge și la Cluj-Napoca, la Central Park Wine Festival, care va avea loc între 25 și 28 august. Producătorul arădean de vinuri va veni cu colecția premium, ca și la precedentele evenimente asemănătoare, de la Arad, Oradea sau Timișoara.

„Dragoste, dar și rafinament. Fiecare sticlă deschide o altă poveste și vorbește despre pasiunea și dorința noastră de a turna în pahare un vin surprinzător, cu spirit autentic și făurit cu har. Crama Dradara ne așteaptă cu o gamă de vinuri premium, precum: Fetească Regală 2020, Sauvignon Blanc 2020, Orange Wine 2020, și Rose 2020 la Central Park Wine Festival în perioada 25-28 august! Wine lovers, are you ready?”, transmit reprezentanții cramei pe rețelele de socializare.

Pentru cei care nu știu, Crama Dradara se remarcă prin faptul încearcă să iasă ușor din tipare. Cum anume? „Vrem ca vinul din fiecare an să fie distinct și distinctiv. Dacă vinificatorului nu-i place vinul din anul respectiv, nu îl va îmbutelia. Încearcă an de an să facă vinuri din ce în ce mai bune, tot mai calitative, să fim mai deosebiți pe piață. Vrem ca oamenii care iubesc vinul și care vor să bea vin să aibă unul de calitate, din zona respectivă”, ne spunea Daniel Popescu, la ROVINHUD 2022

