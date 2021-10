Congresul Internaţional „Tooth or implant” 2021, la UVVG Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează un eveniment major pentru comunitatea academică arădeană. Este vorba de Congresul Internaţional „Tooth or implant” 2021 – Diagnostic and therapeutic alternatives în the dentistry of the future. Ampla manifestare științifică de înalt nivel va avea loc, între 20 şi 22 octombrie 2022, la Arad, cu participarea unor personalităţi de renume mondial din domeniul științifico-medical. Președintele congresului este prof. univ. dr. Gabriele Eduardo Pecora.

